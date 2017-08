Fußball-Bezirksliga Siege für FC Wallbach und SV Buch

Fußball-Bezirksliga: Eduard Nowak führt die Wallbacher mit zwei Toren zum Sieg beim TuS Efringen-Kirchen. Thorsten Gerspach sticht mit zwei Treffern als Joker für den SV Buch gegen den FC Erzingen. FC Wehr unterliegt dem FC Wittlingen

Fussball Bezirksliga

SV Buch – FC Erzingen 2:1 (1:1)

(gru) Mit einem Doppelpack eliminierte „Joker“ Thorsten Gerspach gleich zwei Nullen beim SV Buch. Zunächst jene auf dem Torkonto und nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Ramon Leisinger war auch die Null auf dem Punktekonto weg: „Der Sieg war hochverdient“, freute sich Trainer Michael Hägele über seinen gelungenen Einstand vor heimischem Publikum.

Allerdings steigerte sich seine Laune erst zur Pause: „In der ersten halben Stunde hatten wir wenig Zugriff“, musste er die Erzinger Überlegenheit anerkennen. Die mündete in der Führung durch Shaban Limani, der einen langen Ball mit der Brust mitnahm und unhaltbar versenkte: „Ein tolles Tor“, lobte Hägele, der bis dahin nur zwei Chancen für seine Elf durch Patrick Vögele sah: „Danach kamen wir besser ins Spiel.“ Prompt legte Vögele dann in der Nachspielzeit zum 1:1 auf für Gerspach, der erst kurz zuvor für den verletzten Marcel Amann gekommen war.

Für Gästetrainer Oliver Neff fiel dieses Tor fast aus heiterem Himmel: „Vor der Pause gaben wir den Ton an“, ärgerte er sich über die Chancenverwertung. Dass seine Elf acht Stammkräfte ersetzen musste, sei keine Ausrede: „Natürlich fehlen uns diese Spieler. Aber im ersten Abschnitt haben wir gezeigt, was wir können.“

Nach dem Wechsel übernahm der SV Buch das Kommando: „Da haben sie sich das 1:1 auch verdient“, gab Neff zu. Doch den Buchern reichte das vor rund 250 Zuschauern nicht. Eine Flanke von Pascal Pecoraro drückte erneut Thorsten Gerspach. In der Folge verloren die Gäste erst den Faden und dann ihren Neuzugang Harun Fishekgiija mit Gelb-Rot (71.). Sie durften sich in der Schlussphase beim überragend haltenden Kevin Simanowski bedanken, dass die Niederlage nicht höher ausfiel.

FC Wehr – FC Wittlingen 1:2 (1:2)

(gru) Michael Schenker beschönigte nichts: "Wir haben heute nicht nur einen schlechten Tag erwischt. Es kann nicht sein, dass sich die Spieler auf Nebenschauplätze wie den gegnerischen Trainer konzentrieren, statt aufs Spiel", war der Trainer des FC Wehr sauer: "Darüber wird noch zu reden sein." Dabei habe seine Elf trotz der neu formierten Abwehr gut begonnen, erspielte sich Chancen. Doch der FC Wittlingen konterte, ging prompt durch Timo Glattacker (17.) in Führung. Alexander Herbst legte vom Elfmeterpunkt nach. Zuvor war Benedict Schneider von Marco Seger gefoult worden. Seger machte diesen Patzer vor der Pause zwar mit dem Anschlusstreffer wett, doch mehr war für die Wehrer nicht drin: "Es war einfach zuviel Unruhe im Spiel", hatte Schenker die Hoffnung auf die Wende bald aufgegeben.

TuS Efringen-Kirchen – FC Wallbach 1:2 (0:0)

(gru) Eduard Nowak war der Mann des Abends in Efringen-Kirchen. Mit zwei Treffern sorgte der Hüne zunächst für den ersten Wallbacher Sieg in der neuen Saison, um dann kurz vor Schluss mit Gelb-Rot vorzeitig den Platz verlassen zu müssen. Zu diesem Zeitpunkt drückten die Gastgeber, verkürzten durch Jochen Bürgin per Handelfmeter auf 1:2: „Harte Entscheidung! Matthias Wenks Arm war am Körper angelegt“, monierte Trainer Patrick Bayer nicht nur diesen Pfiff: „Der Unparteiische hatte einige knifflige Situationen in einem hitzigen Spiel mit 13 Gelben und einer Gelb-Roten Karte.“

Schon vor der Pause lieferten sich die Teams einen offenen Schlagabtausch: Max Stockkamp vergab das 1:0 ebenso wie Johannes Groß, der den Pfosten traf und Dominik Bitzenhofer, dessen 35-Meter-Pfund an die Latte krachte. Auf der Gegenseite hielt Ramon Winkler den Kasten sauber und hatte Glück, dass ein Kopfball nur die Latte traf.

Im zweiten Abschnitt legten die Wallbacher in der Offensive nach, brachten Dennis Heinemann für Albert Flato und Mike Heyde für Max Stockkamp. Frische Stürmer, die den Druck erhöhten und als Vorarbeiter für die zwei Nowak-Treffer glänzten: „Alles in allem also ein verdienter Sieg nach einer guten Leistung“, freute sich Patrick Bayer.