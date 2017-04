Billard Siegbert Schäfer ist Landesmeister

Waldshuter gewinnt bei den baden-württembergischen Titelkämpfen für Post Jahn Freiburg den Titel in der Karambol-Disziplin Einband

Billard: (gew) Siegbert Schäfer ist baden-württembergischer Meister in der Karambol-Disziplin Einband. Der Waldshuter setzte sich in Freiburg gegen fünf Konkurrenten durch. Schäfer, der für Post Jahn Freiburg startet, bezwang in der Gruppenphase Knoll (BC Pforzheim) mit seinem besten Turnierergebnis von 3,7. Gegen Dietrich (BC Ravensburg) gab's die erwartete Niederlage. In der anderen Gruppe setzten sich Haßel (BC Viernheim) und Kugler (PJ Freiburg) durch. War der Finaleinzug von Schäfer gegen Haßel erwartet, schaffte Kugler gegen den ehemaligen deutschen Meister und Bundesliga-Spieler Dietrich die große Überraschung, indem er einen Neun-Punkte-Rückstand im Nachstoß noch in einen Sieg drehte. Im Freiburger Finale setzte sich Schäfer knapp durch.