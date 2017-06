Regionalsport Hochrhein Sieg für den SC Todtmoos

Emilie Behringer gewinnt beim Sommerwettkampf der Biathleten in Gosheim in ihrer Klasse. Auch der SC Bad Säckingen feiert Siege

Biathlon: (ju) Beim ersten Sommerwettkampf der Saison in Gosheim siegte Emilie Behringer vom SC Todtmoos in der Klasse J 16/17. Im Cross-Duathlon der S 14/15 wurde der Bad Säckinger Fabian Kaskel (SC Todtnau) Zweiter. Auch der Nachwuchs des SC Bad Säckingen überzeugte. In der Laser-Klasse I siegte Lynn Meier, Yves Kupferer wurde Zweiter. In der Laser-Klasse II wurde Helen Issler Sechste, in der Schnupperklasse gewann Wyn Kirchhöfer. In der S 12/13 wurde Maximilian Schneider Dritter, Patrick Priese Fünfter.