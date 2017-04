Mountainbike Sieg für RSV Bad Säckingen

Samuel Kaiser siegt bei Kids-Cup der Mountainbiker in Hausach in der Altersklasse 11

Mountainbike: – Samuel Kaiser vom RSV Bad Säckingen setzte sich beim Auftaktrennen der Kids-Cup-Serie in Hausach gegen 53 Konkurrenten durch und siegte in der Altersklasse (AK) 11. In zwei Wochen wird er beim zweiten Rennen der Serie in Urach im Gelben Trikot des Gesamtführenden starten. – Weitere Ergebnisse des RSV Bad Säckingen in Hausach: U13: 13. Lukas Stamm; 22. Valentino Ragusa; 29. André Kupferer; 38. Jan-Niclas Zebisch. – U11: 45. Paul Zebisch. (bg/ju)