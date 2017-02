Sieg für Eva Höcht von der SZ Rheinfelden

Wintersport: Jüngster Nachwuchs aus dem Skibezirk Hochrhein-Südschwarzwald wagt sich bei der Talentiade am Sägehoflift in Urach bei Vöhrenbach auf die Piste

Ski alpin: (csi) Das zweite baden-württembergische VR-Talentiade-Sichtungswochenende fand am Uracher Sägehof-Lift in Vöhrenbach statt. Nach einem variablen Vielseitigkeitswettbewerb zum Auftakt, haben sich die allerjüngsten Nachwuchs-Racer am Sonntag im Parallel-Wettbewerb gemessen.

Der Skibezirk VII Hochrhein-Südschwarzwald ging mit zehn Startern zwischen sechs und zehn Jahren ins Rennen. Mit einem Sieg und einem dritten Platz in ihrem Jahrgang gelangen der Rheinfelderin Eva Höcht die besten Platzierungen des Bezirksteams. Mia Anders (SC Waldshut) wurde zweimal Vierte im Jahrgang 2010. Lena Jehle (SC Wehr), Josefine Klingele (SZ Bernau) und Nick Glatthar (SC Öflingen) schafften es ebenfalls auf Plätze unter den ersten Fünf ihrer Jahrgangsklassen. Außerdem sammelten Lilli Anders, Felix Strüber, Marvin Zahn (alle SC Waldshut), Marie Michler, Lilly Denker (beide SZ Bernau), Samuel Laule (SC Wehr), Lena Hierholzer, Max Hierholzer, Lennart Behringer (alle SC Todtmoos) sowie Evan Bertram, Julius Heinemann und Quinn Bertram (alle SC Öflingen) erste Rennerfahrungen.