Wallbach Schlusslicht FC Wallbach macht sich selbst Mut

Fußball-Bezirksliga: Engagierte Leistung gegen den FV Lörrach-Brombach II bringt am Ende nur ein mageres 2:2. Bayer-Elf seit drei Spielen ohne Niederlage, wartet aber immer noch auf den dritten Saisonsieg. Schiedsrichter Volker Scherer nach umstrittenen Entscheidungen bei beiden Teams in der Kritik

Fußball-Bezirksliga: – Patrick Bayer tat nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Volker Scherer, der mit einigen haarigen Szenen seine liebe Mühe hatte, das einzig Richtige: „Jungs, ihr habt gekämpft und gegen einen starken Gegner einen Punkt geholt. Wir sind jetzt seit drei Spielen unbesiegt. Weiter so“, appellierte der Trainer des FC Wallbach an die Glücksgefühle seiner Spieler.

Ob er sie indessen wirklich erreicht hat, dürfte nach dem 2:2 gegen den FV Lörrach-Brombach II fraglich sein: „Wir führen 2:0 und kassieren zwei blöde Tore“, ärgerte sich Eduard Nowak, der den mageren Punkt in der 85. Minute mit einem mutigen Sprung in den Schuss von Massimo De Franco rettete, im Video-Interview mit dem SÜDKURIER: „Wir sind eine Kämpfermannschaft und geben uns nicht auf. Wir kommen da unten raus.“

Kampfgeist legten die Wallbacher durchaus an den Tag. Vom Anpfiff weg machten sie Druck und jubelten schon nach 52 Sekunden. Doch vergeblich: Volker Scherer hatte vor dem Kopfballtreffer von Johannes Groß ein Foul des Wallbachers an Torhüter Marco Herrmann gesehen: „Es war zwar außerhalb des Fünfers, aber eben ein Foul“, ließ sich FVL-Trainer Tobias Jehle auf keine Diskussion ein. Er sah seine Elf vom Unparteiischen nicht bevorteilt: „Beim 1:0 startet Groß klar im Abseits und vor dem langen Ball zu Stockkamps 2:0 zeigt er nach einem Foul gegen uns Vorteil für uns an“, schüttelte er den Kopf.

Johannes Groß hatte sich in der sechsten Minute die zweite Führungschance nicht nehmen lassen und auch Max Stockkamp (18.) ließ sich nicht beirren. Er war nach Pass von Dominik Bitzenhofer vor dem heraus geeilten Herrmann am Ball, schlug eine „Kerze“ und köpfte die Kugel vor mitgelaufenen Patrick Sorg zum 2:0 ins Tor. Allerdings hätten sich die Gäste nicht beschweren dürfen, wäre Jakob Schröters Griff an Simon Wunderles Arm (14.) im Fünfmeterraum mit Strafstoß bedacht worden.

Ihre scheinbar klare Führung verspielten die Wallbacher schnell. Beim 1:2 (22) ließ sich Torhüter Ramon Winkler von Patrick Sorg beim Freistoß auf dem falschen Fuß erwischen. 13 Minuten danach eilte er Tim Behringer zu spät entgegen – 2:2.

Das mögliche 2:3 verhinderte Alberto Flato (44.) mit großem Einsatz gegen Leon König. Eine ähnliche Aktion von Eudard Nowak rettete in der 85. Minute gegen Massimo De Franco den Wallbacher Punkt: „Wenn Manuel Hoschke oder Max Stockkamp kurz vor Schluss treffen, gewinnen wir – nicht unverdient“, sah Patrick Bayer die optischen Vorteile bei seiner Elf: „Wir hatten uns schließlich ein Chancenplus erspielt.“

.Eine Bildergalerie und zwei Video-Interviews mit Eduard Nowak (FC Wallbach) und Trainer Tobias Jehle (FV Lörrach-Brombach II) gibt’ s nur bei uns im Internet unter: www.suedkurier.de/regiosport

"Es hätte ein perfektes Wochenende für mich werden können"

Nach über sieben Jahren beim SV 08 Laufenburg wechselte Max Stockkamp, der gestern seinen 29. Geburtstag feierte, zum FC Wallbach. Beim 2:2 gegen den FV Lörrach-Brombach II erzielte er sein erstes Liga-Tor.

Max, wie ist es beim neuen Verein?

Prima. Ich habe beim FC Wallbach genau das angetroffen, was ich auch erwartet habe. Einen bodenständigen Verein mit einem ansprechenden Fußball und einer tollen Mannschaft.

Wie kam es zum Wechsel nach Wallbach? Wäre nicht auch Ihr Heimatverein SV Todtmoss eine Option gewesen?

Die Todtmooser haben wirklich gefragt. In Laufenburg brannte nicht mehr das Feuer in mir, das nötig wäre. Ich wollte was Neues. Ich wohne in Wallbach und Trainer Patrick Bayer ist mein Arbeitskollege. So kam der Wechsel letztlich zustande.

Sie kommen aus der Landesliga, könnten ab Sommer in der Kreisliga spielen?

Nun, ich bin nicht hierher gekommen, um abzusteigen. Ich bin schon so ambitioniert, noch länger in der Bezirksliga zu spielen. Ich bin aber auch zuversichtlich, dass wir den Ligaverbleib noch schaffen können.

Es hätte das perfekte Wochenende für Sie werden können: Ihr erstes Tor, der erste Sieg seit 22. Oktober (2:1 gegen RW Weilheim), dazu Ihr Geburtstag.

Richtig – es wäre super gewesen. Wir hätten heute die Weichen stellen können. Aber unser Auftritt heute und in den vergangenen Spielen macht Mut.

Fahren Sie eigentlich noch Ski?

Nicht mehr so ambitioniert wie zu Zeiten im Schwarzwälder Kader. Aber ich habe noch viel Spaß und war zuletzt wieder öfter auf der Piste.