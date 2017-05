Über 4700 Athleten bei 33. Schluchseelauf der LG Hohenfels. Katrin Köngeter vom LT Unterkirnach ist wieder die schnellste Frau. Gelungene Premiere des Laufs über zehn Kilometer

Der Vorjahressieger war auch dieses Mal der Schnellste auf der 18,2 Kilometer langen Runde um den See. Benedikt Hoffmann setzte sogar noch einen drauf. Der Freiburger, der für die TSG Heilbronn läuft und als Lehrer im Schwarzwald arbeitet, knackte den Rekord des Schweizers Patrick Wieser von 2013. In 58:13 Minuten war Hoffmann 38 Sekunden schneller als Wieser. Auch dieses Mal blieb Wieser in 59:55 Minuten unter einer Stunde. "Bei Kilometer 13 bin ich weggezogen", freute sich Hoffmann, und Wieser war auch nicht unglücklich: "Benedikt hat verdient gewonnen."

Bester Läufer vom Hochrhein war Omar Tareq (TuS Lörrach-Stetten) als Vierter hinter Jochen Uhrig (TSG Weinheim). Der Laufenburger war in 1:01:10 Stunden fast zweieinhalb Minuten schneller als 2016 und gewann wieder in der Hauptklasse. Zwei Minuten schneller als im Vorjahr war auch Estelberglauf-Sieger Pekka Roppo aus Grießen auf Rang sechs (1:03:33). Der Finne war platt, aber glücklich: "Auf den letzten beiden Kilometern habe ich noch zwei Läufer überholt." Hinter Roppo wurde Simon Dörflinger vom May Running Team in 1:03:47 Stunden Achter. Bester Läufer der LG Hohenfels war Nico Geist auf Rang 18 (1:06:10). "Ich bin zu schnell angegangen", war der Waldshuter eher etwas enttäuscht.

Auch bei den Frauen bestätigte Katrin Köngeter (LT Unterkirnach) ihren Sieg von 2016. In 1:10:14 Stunden war sie über zwei Minuten schneller als 2016, doch der Rekord von Ingalena Heuck (1:09:02) von 2015 blieb unangetastet. Die Trainerin des Waldshuter May Running Team wurde in 1:11:20 Stunden Zweite vor Stefanie Doll (SV Kirchzarten/1:12:14). "Mit meiner Zeit bin ich nicht zufrieden", sagte die Freiburg-Marathon-Siegerin. Familie Doll war komplett da. Neben Vater Charly war Sohn Benedikt einer der "Stars". Der Biathlon-Weltmeister erfüllte geduldig Autogrammwünsche. "Ich hatte müde Beine. Der Lauf ist für mich Training. Ich bin im Duo mit meiner Schwester gelaufen", sagte er. Beste Hohenfelserin war Evi Polito als Sechste (1:15:01).

Experiment gelungen – der Lauf über zehn Kilometer hatte eine gelungene Premiere. 400 Teilnehmer war das Limit. Nachmeldungen waren nicht möglich. Es siegte bei den Frauen Daniela Fichter (LT Unterkirnach/45:59 min) vor Ronja Bader (LG Hohenfels/46:53). Schnellster Mann war Luca Hauser (TSV Glems/38:20), bester Hohenfelser Gabor Lengyel als Fünfter (42:04). Insgesamt gingen über 4700 Athleten an den Start, darunter 250 Junioren und 400 Zehner-Läufer.



33. Schluchseelauf

18,2 km: Männer: 1. Benedikt Hoffmann (TSG Heilbronn) 59:13 min; 2. Patrick Wieser (CH) 59:55; 3. Jochen Uhrig (TSG Weinheim) 1:01:10 h. – Frauen: 1. Katrin Köngeter (LT Unterkirnach) 1:10:14; 2. Ingalena Heuck (May Running Team) 1:11:20; 3. Stefanie Doll (SV Kirchzarten) 1:12:14. – 10 km: Männer: 1. Luca Hauser (Glems) 38:20 min; 2. Tamis Kleinn (Droste Running Team) 38:27. – Frauen: 1. Daniela Fichter (LT Unterkirnach) 45:59; 2. Ronja Bader (LG Hohenfels) 46:53.

"Ich habe noch meinen Rekord"

Alle Ergebnisse im Internet: www.schluchseelauf.com

Als Zweite trumpfte Ingalena Heuck (30) beim 33. Schluchseelauf auf. Schon 2015 war die Trainerin des Waldshuter "May Running Team" am Start und lief damals eine Rekordzeit. Ingalena Heuck wohnt in Bamberg.

Sind Sie mit Ihrem zweiten Platz als ehemalige Siegerin zufrieden?

Auf alle Fälle. Ich war auch ein bisschen erkältet zuletzt.

Ganz nach vorn war überhaupt nichts mehr drin für Sie?

Katrin Köngeter konnte ich ab Kilometer zehn nicht mehr halten. Dann ging es nur noch darum, meinen zweiten Platz abzusichern. Dieser Rang ist für mich geht in Ordnung. Und dann habe ich ja immer noch meinen Rekord, der heute nicht gewackelt hat.

Sie waren vergangenes Jahr überhaupt nicht am Start.

Stimmt, ich habe eine Babypause einlegen dürfen. Mittlerweile ist mein Sohn Frederik aber 14 Monate alt. Da kann die Mutter schon mal wieder laufen gehen. Ich fühle mich derzeit auch wieder ganz gut.

Sind Sie denn als Trainerin des May Running Team oft in Waldshut?

Nein, ich wohne in Bamberg. Das ist ja nicht um die Ecke. Vor ein paar Monaten war ich in Waldshut. Ich erarbeite aber Trainingspläne für das Team.