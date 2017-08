Fußball-Bezirksliga Sandro Knab zurück zum SV 08 Laufenburg

Nachrichten aus der Fußball-Bezirksliga: Sandro D'Accurso fehlt dem FC Erzingen noch ein paar Wochen verletzt

SV 08 Laufenburg

Sandro Knab bleibt bei den Null-Achtern

Abgemeldet war er bereits, als Abgang mit unbekanntem Ziel vermeldet. Jetzt meldet der SV 08 Lafuenburg exklusiv auf seiner Internetseite, dass Sandro Knab (23) doch bleibt. Die Formalitäten sind erledigt, der Pass ist unterwegs, so dass Knab bereits am übernächsten Samstag beim FC Erzingen wieder für die Null-Achter spielen kann. Die Gespräche seien von Ex-Trainer Norbert Schneider eingeleitet worden. Mit der Abmeldung habe er sich einen Vereinswechsel nicht verbauen wollen. Derzeit absolviert Knab eine Ausbildung im Fitnessbereich. (gru)

FC Erzingen

Sandro D'Accurso fällt noch vier Wochen aus

Seine Tore fehlten dem FC Erzingen schon im Frühjahr. Jetzt muss die Elf von Trainer Oliver Neff auch noch ohne Torjäger Sandro D'Accurso (23) in die neue Saison starten: "Im ersten Testspiel haben ich mir einen Innenbandriss zugezogen. Ich hoffe, dass ich in drei, vier Wochen wieder am Start bin." Im Video-Interview mit SÜDKURIER-Regiosport nimmt Sandro D'Accurso den nächsten Bezirksliga-Spieltag unter die Lupe. (gru)