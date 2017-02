Salvatore Spano tritt überraschend zurück

Fußball-Bezirksliga: Aufsteiger Spvgg. Brennet-Öflingen steht zehn Tage vor dem ersten Punktspiel ohne Trainer da. Spano bemängelt Unterstützung und katastrophale Vorbereitung mit nur vier Trainingseinheiten. Mannschaft sieht keine sportliche Perspektive. Vorerst interne Lösung um den Vorsitzenden Sammy Lemke-Maier

Fußball-Bezirksliga: – Überraschend steht Aufsteiger Spvgg. Brennet-Öflingen zehn Tage vor dem ersten Punktspiel, am Samstag, 4. März, 17.30 Uhr, beim Tabellenführer SV Weil II, ohne Trainer da. Wie Vorsitzender Sammy Lemke-Maier dem SÜDKURIER bestätigt, ist Salvatore Spano aus Murg ab sofort nicht mehr tätig. Der 36-Jährige stellte nach einer Sitzung mit dem Mannschaftsrat sein Amt zur Verfügung. Abwehrspieler Sergej Lautermilch hat nach der Personalie Spano den Verein ebenfalls verlassen.

"Zwischen Spielern und Trainer gab es unterschiedliche Auffassungen über die weitere sportliche Strategie", so Lemke-Maier: "Die Mannschaft glaubt nicht, dass sie sich unter Spano weiter entwickelt. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga sei nicht das Optimale aus dem Kader herausgeholt worden, meinen die Spieler." Die Mannschaft steht nach 16 Spielen auf Platz elf. Als Vorgabe hatte der Trainer allerdings Platz vier ausgebeben. Das revidietr Lemke-Maier jetzt: "Es geht einzig und allein darum, den Abstieg zu vermeiden." Spano kam vor eineinhalb Jahren vom SV Blau-Weiß Murg und führte den Club als Trainer-Novize auf Anhieb in die Bezirksliga, in der die Brenneter zuletzt 1988 gespielt haben.

Der Italiener zeigt sich nach seiner Demission indessen erleichtert: "Die vergangenen Wochen waren nicht einfach. Wir absolvierten in sechs Wochen eine katastrophale Vorbereitung nur vier Trainingseinheiten. Es hagelte Absagen aus verschiedensten Gründen. Weil ich die nötige Unterstützung vermisste, hatte ich schon vor dieser Sitzung meinen Rücktritt erklärt." Er verlasse seine erste Trainerstation trotz allem ohne Groll, so Spano: "Es überwiegt jetzt eher die Erleichterung. Ich war gern hier und habe viel gelernt." Schon vor dieser Saison habe er dem Verein seinen Rückzug angeboten: "Ich habe gespürt, dass die Mannschaft jetzt einen Trainer mit Erfahrung braucht. Damit konnte ich nicht dienen. Auch ich muss noch viel lernen." Mangels Alternativen habe er dann weiter gemacht und sogar im Januar für die kommende Saison zugesagt.

Vorerst wird Sammy Lemke-Maier gemeinsam mit Sportchef Clemens Strittmatter und Spielführer Marco Götz das Team trainieren: "Wir stehen mit einem guten Trainer in Kontakt. Sollte er uns nicht zusagen, machen wir als Trio weiter. Einen Schnellschuss wird es auf keinen Fall geben."