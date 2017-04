Eishockey Saisonabschluss beim EHC Herrischried

Zum Saisonabschluss wurden vom EHC Herrischried zwei Turniere ausgetragen. Für den Nachwuchs ging es um den "Young-Stags-Pokal" und für die erste Mannschaft um den "White-Stags-Pokal". EC Eisbären Balingen gewinnen den Pokal

Eishockey: (nis) Für den EHC Herrischried ist die Saison zu Ende. Zum Saisonabschluss wurden vom Verein zwei Turniere ausgetragen. Für den Nachwuchs ging es um den "Young-Stags-Pokal" und für die erste Mannschaft um den "White-Stags-Pokal".Bei der 24. Ausgabe das "White-Stags-Pokals" ging es hoch her: Neben dem EHC Herrischried waren der EC Eisbären Balingen sowie die Schweizer Teams des EHC Koppingen, SC Ursellen und EHC Sursee am Start. Nach zwölf Stunden, insgesamt zehn Spielen und zehn Penaltyschießen standen die EC Eisbären Balingen als Sieger fest. Neben sieben aktiven Spielern der Eisbären wurde der Rumpfkader von sieben weiteren Spielern – darunter auch DEL2-Profi Florian Lüsch von den Lausitzer Füchsen – beim Gastauftritt im Hotzenwald unterstützt. Zweiter wurde der EHC Sursee mit Liga-Top-Scorer Michael Schmerda. Platz drei sicherte sich Titelverteidiger EHC Koppingen vor dem SC Ursellen und den WhiteStags aus Herrischried. Den Fair-Play Preis holte sich der EHC Sursee. Top-Scorer wurde Florian Lüsch von den Eisbären Balingen.

Auch wenn das Ergebnis für den EHC Herrischried ernüchternd aussieht, waren die Akteure zufrieden. "Wir wussten, dass das Teilnehmerfeld sehr stark sein wird. Für uns stand immer der Spaß im Vordergrund", sagte EHC-Coach Adrian Strahm. Positiv waren auch die Gastauftritte von Alain Willemin, Kadri Preshava sowie Phillip Lippold, die die Hotzenwälder unterstützten.

"Man darf nie vergessen, wo man herkommt"

Beim "White-Stags-Pokal" des EHC Herrischried war auch DEL2-Profi Florian Lüsch (23) von den Lausitzer Füchsen dabei, der für die EC Eisbären Balingen spielte. Er ist seit fünf Jahren Eishockeyprofi. Angefangen hat seine Karriere in Balingen, von dort ging es zu verschiedenen Jugendabteilungen einiger Top-Teams: Schwenninger Wild Wings, SC Bietigheim und Kölner Haie. 2012 wechselte der Stürmer in die Oberliga zum ERV Chemnitz, bei denen der damals 18-Jährige in 29 Spielen 35 Scorerpunkte sammelte. Von Chemnitz ging es dann steil bergauf zu den Dresdner Eislöwen und zuletzt zu den Lausitzer Füchsen, die beide in der DEL2, der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga, vertreten sind.

Florian, wie kommt es, dass Sie heute für Balingen spielen?

Ich bin in Balingen aufgewachsen und habe dort auch angefangen Eishockey zu spielen. Nach jeder Saison kehre ich zu meinen Wurzeln nach Balingen zurück. Da haben mich die Jungs gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihnen hierher ans Amateurturnier in Herrischried mitzukommen. Da musste ich nicht lange überlegen.

Sie kommen also aus Balingen – ist Herrischried für Sie im Vorfeld ein Begriff gewesen?

Ja, mein Papa war vor vielen Jahren Betreuer in Balingen und so durfte ich ihn mal an das Auswärtsspiel nach Herrischried begleiten. Dies ist allerdings lange her und ich hatte ich gar keine Ahnung mehr, wie das hier alles aussieht.

Und wie ist Ihr jetziger Eindruck?

Herrischried ist sehr schön. Als wir heute morgen hierher gefahren sind, hat mir die Region schon sehr gut gefallen. Besonders gefällt mir der Stehlesee direkt gegenüber der Eissporthalle. Ich bin bestimmt vorher eine Stunde dort gesessen und habe nur den Berg und den See beobachtet. Durch das Eishockey bin ich zuletzt ja nur an Großstädte wie Köln, Chemnitz oder Dresden gewöhnt. Hier genieße ich auch mal die Ruhe.

Wie gefällt Ihnen der Ablauf am Turnier?

Das Niveau ist erstaunlich hoch. Es ist auch eine coole Sache, dass nach jedem Spiel zusätzlich ein Penaltyschießen sattfindet, daran haben immer alle Spaß und es sorgt für zusätzliche Spannung. Das Turnier ist vom EHC Herrischried super organisiert und macht mir viel Freude. Schön, dass wir hier sein dürfen.

Sie kommen aus dem Profibereich und haben bis vor kurzem noch in den DEL2-Play-Offs für die Lausitzer Füchse gespielt. Wie ist es für Sie heute hier im Amateurbereich zu spielen?

Es ist schon stark was anderes, hier und heute mit Balingen zu spielen. Im Profibereich werden wir vor jedem Spiel intensiv auf den Gegner vorbereitet. Hier wird stattdessen Freestyle-Eishockey gespielt und das ist für mich wesentlich schwerer. Besonders weil ich die Gegner nicht kenne und ich nicht mein gewöhntes Spiel-System spielen kann.

Wo sehen Sie heute hier Ihren Vorteil als DEL2 Profi? Und wie oft haben Sie Training?

Wir trainieren jeden Tag, aber das ist nun mal auch mein Beruf. Dazu kommen am Wochenende auch noch jeweils zwei Spiele. Ein Vorteil ist es, dass ich das Spielgeschehen gut antizipieren kann und oft weiß, was gleich passieren wird. Dazu kommt auch, dass ich durch das viele Training schneller bin als viele andere hier. Allerdings muss ich zugeben, dass es heute Spieler gibt, die technisch viel besser als ich sind – aber so hat jeder seine Stärken und Fähigkeiten, die ihn auszeichnen.

Beim EHC Sursee spielt Michael Schmerda. Ist Ihnen dieser Name ein Begriff?

Ja, der Name ist für mich kein unbekannter. Ich meine, er hat ebenfalls mal bei den Dresdner Eislöwen gespielt. Allerdings ist er doch ein paar Tage älter als ich.

Hier in der Region sind neben dem EHC Herrischried auch viele Freiburger Wölfe Fan. Diese kennen Sie ja durch den Ligabetrieb relativ gut. Können Sie uns Ihre Erfahrungen über den EHC Freiburg berichten?

Freiburg ist ein unangenehmer Gegner. Sie spielen das tschechische Eishockey, mögen kein körperbetontes Spiel und spielen sehr gut zusammen. Könnte mir gut vorstellen, in meiner Karriere irgendwann in Freiburg zu spielen. Dann wäre ich auch näher an meiner Heimat.