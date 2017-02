Mountainbike Sabine Spitz wird Zweite auf Zypern

Mountainbike-Olympiasiegerin aus Murg-Niederhof schiebt sich nach einem gutem sechsten Rang im Auftakt-Zeitfahren auf der zweiten Etappe des Afxentia Mountainbike Etappenrennens auf Rang drei der Gesamtwertung

Mountainbike: – Peking-Olympiasiegerin Sabine Spitz (Niederhof) ist offensichtlich gut aus dem Winter gekommen. Nach Platz sechs beim Zeitfahren am ersten Tag fuhr die 45-Jährige auf der zweiten Etappe des Afxentia Mountainbike Etappenrennens auf Rang zwei und ist nun Dritte der Gesamtwertung.

Nach dem gelungenen Start im Downhilll geprägten Einzelzeitfahren gelang der Deutschen Meisterin überraschend der Sprung auf das Podium. "Das ging erstaunlich gut heute. Ich konnte im ersten langen Anstieg einen schönen Rhythmus fahren und habe mich dabei sehr gut gefühlt. Ich war im Vorfeld skeptisch, ob ich nach dem reduzierten Vorbereitungsprogramm hier konkurrenzfähig sein kann. Aber so wie es aussieht, passt das schon sehr gut", freute sich Spitz. Der Tagessieg ging mit 26 Sekunden Vorsprung an die Belgierin Githa Michiels, die Sabine Spitz im letzten Anstieg vor dem Ziel noch distanzierte. Dritte wurde Gunn-Rita Dahle aus Norwegen.

Auf der zweiten Etappe, die auf einer großen Runde mit 52,2 km und 2262 Höhenmeter im Troodos Gebirge ausgetragen wurde, bestimmte Sabine Spitz zusammen mit ihrer Cape Epic Partnerin von 2016, Yana Belomoina aus der Ukraine, zunächst das Tempo an der Spitze. Das Duo setzte sich bis zum höchsten Punkt der Runde auf 1222 Meter über Meer vom Feld deutlich ab. Als die Ukrainerin einen Reifenschaden zu beklagen hatte, war Sabine Spitz im flacheren Zwischenstück auf sich allein gestellt. Hinter ihr formierte sich in der Verfolgung ein Quartett. Aus dieser Gruppe war es dann Githa Michiels, die im sehr steilen Schlussanstieg zu Sabine Spitz aufschließen konnte. Nach kurzer Zeit gelang es der Bergspezialistin mehr und mehr, sich von Spitz abzusetzen: "in dieser Phase konnte ich nicht folgen."