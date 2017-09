vor 26 Minuten Gerd Welte Radsport Sabine Spitz und Tim Meier im Team

Radsport: Peking-Olympiasiegerin und der Youngster aus Rheinfelden starten am Mittwoch bei der WM in Cairns/Australien im "Team Relay" für Deutschland. Helen Grobert darf nur im Einzelrennen am Samstag ran