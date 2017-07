Mountainbike Sabine Spitz und Helen Grobert fahren um Titel

Zwei Bikerinnen vom Hochrhein zählen am Sonntag ab 11.15 Uhr beim Rennen um die Deutsche Meisterschaft im Cross Country in Bad Salzdetfurth zu den Favoritinnen

Mountainbike: (gew) Zwei Bikerinnen vom Hochrhein zählen am Sonntag ab 11.15 Uhr beim Rennen um die Deutsche Meisterschaft im Cross Country in Bad Salzdetfurth zu den Favoritinnen. Sabine Spitz aus Niederhof will ihren Sieg von 2016 wiederholen und ihren 14. nationalen Titel gewinnen. Helen Grobert aus Remetschwiel wurde 2015 deutsche Meisterin und 2016 Zweite. Zuletzt bewies sie beim Weltcup in Lenzerheide als Fünfte ihre gute Form.