vor 2 Stunden SÜDKURIER Mountainbike Sabine Spitz startet bei Rothaus-Bike-Giro

Premiere für Vier-Etappen-Fahrt der Mountainbiker. Am Donnerstag und Freitag fällt der Startschuss bei der Rothaus-Brauerei in Grafenhausen. Am Samstag und Sonntag geht's auf den Feldberg