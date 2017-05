Radsport Sabine Spitz siegt auf nagelneuem Bike

Radsport: Die 45-jährige Mountainbike-Olympiasiegerin aus Murg-Niederhof gewinnt bei der 15. Auflage erstmals das "Bike the Rock" im schwäbischen Heubach. Start wurde erst kurz vor dem Rennen beschlossen

Radsport: – Für Sabine Spitz war es letztlich eine handfeste Überraschung. Erstmals überhaupt gewann die Peking-Olympiasiegerin in Heubach nahe Schwäbisch Gmünd. Sie setzte sich souverän gegen die Ukrainerin Yana Belomoina durch und gewann erstmals den Mountainbike Klassiker "Bike the Rock".

Spitz vom WIAWIS Bikes Pro Team gelang in ihrem zweiten Cross-Country Rennen dieses Jahres eine wahre Triumphfahrt. Sie setzte sich gegen die versammelte Weltelite, unter anderem fuhren Weltmeisterin Annika Langvad (Dänemark) sowie Europameisterin und Weltranglisten-Ersten Jolanda Neff (Schweiz), durch und kam nach 1:20:05 Stunden vor der 21 Jahre jüngeren Ukrainerin Yana Belomoina ins Ziel. Auf Rang drei folgte Langvad, die knapp 40 Sekunden Rückstand auf Spitz hatte. Jolanda Neff auf Rang vier hatte mit 1:43 Minuten einen deutlichen Rückstand.

Es war bei der 15. Auflage der erste Sieg für Sabine Spitz, die schon bei der Premiere 2003 in Heubach dabei war. "Es ist unglaublich, dass hier doch noch einmal gewinnen konnte. Ich hatte eigentlich keinen großen Erwartungen, da mir das sehr steile Streckenprofil nicht besonders liegt. Aber um so schöner ist der Sieg natürlich. Der hat mir noch gefehlt", freute sich die 45-Jährige riesig. Dass sie ihren Rücktritt nach Olympia in Rio nochmals rückgängig gemacht hat, scheint kein Fehler zu sein. Mit dem Heubach-Sieg im Rücken blickt sie nun auf den Richtig Weltcup-Auftakt am 21. Mai in Nove Mesto/Tschechien und zur Marathon-WM, Ende Juni in Singen am Hohentwiel, wo sie eine Medaille gewinnen will.

Die fünffache Olympiastarterin aus Niederhof hatte sich erst zwei Tage vor dem Rennen entschieden, auf der Ostalb zu starten. Es sollte in erster Linie eine intensive Trainingsbelastung unter Wettkampfbedingungen mit Blick auf den Weltcup werden. Am Ende wurde es ein grandioser Sieg für Sabine Spitz. Der Erfolg war auch eine Bestätigung ihrer herausragenden Form. Gerade im sehr steilen und langen Anstieg mit 170 Höhenmetern am Stück überraschte sie auch sich selbst etwas: "Ich habe mich am Berg wirklich sehr gut gefühlt und konnte eigentlich immer das Tempo variieren, ohne ans Limit gehen zu müssen", bestätigte Sabine Spitz den Eindruck der Zuschauer. Lediglich in der langen Abfahrt verlor die Olympiasiegerin immer etwas Zeit.

Deshalb war es auch Jolanda Neff, die als Erste aus dem 1,2 Kilometer langen Downhill zur Zielpassage nach der ersten Runde kam. Sabine Spitz war ins Straucheln gekommen, so dass sie die Schweizerin und auch Annika Langvad passieren lassen musste. 20 Sekunden betrug das Handicap, dass sie mit in die zweite von fünf Runden à 4,06 Kilometer nahm. Doch Sabine Spitz machte nach 2,2 Kilometer Anstieg den Rückstand bis zum höchsten Punkt der Strecke wieder wett. Dennoch ging Neff als Erste in die Abfahrt und holte dort erneut fast eine halbe Minute Vorsprung heraus, verlor diesen im folgenden Anstieg aber wieder. "Im steilsten Stück des Anstiegs bin ich an ihr vorbei gefahren", erzählte Sabine Spitz, die zuvor schon Annika Langvad hinter sich gelassen hatte. Danach gab Sabine Spitz die Führung nicht mehr her. Auch Kletterkünstlerin Yana Belomoina konnte mit der schnellsten Schlussrunde den Anschluss nicht mehr herstellen.

"Ich dachte, ich kann nach dem Rennen gleich wieder heimfahren, weil ich sowieso nicht auf dem Podium lande", scherzte Sabine Spitz im Ziel: "Die Stimmung beim BiketheRock ist natürlich immer toll und es ist einfach genial, hier zu gewinnen." Eine Premiere war das Rennen auch für ihr neues Bike. Der koreanische Hersteller WIAWIS, bei dem sie seit Jahresbeginn unter Vertrag steht, stellte erstmals ein brandneues Bike aus Nano-Carbon ein: "Ich bin beeindruckt von den Fahreigenschaften dieses Rahmens", so Spitz: "Die Dämpfungseigenschaften sind phänomenal. Das hat mir auf der ruppigen Strecke geholfen und hätte ich so nicht für möglich gehalten."