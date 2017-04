Mountainbike Sabine Spitz schafft's aufs Podium

Fünfter Platz für die Mountainbikerin bei ihrem Heimrennen "Gold Trophy Sabine Spitz" in Bad Säckingen. Helen Grobert wird von Plattfuß gestoppt. Sieg für Ukrainerin Yana Belomoina

Sabine Spitz fährt zweigleisig. Einerseits will die Olympiasiegerin im Cross Country bei der Marathon-WM im Juni in Singen etwas reißen, andererseits füht sich die 45-Jährige noch lange nicht zu alt für die Cross-Country-Disziplin. Das bewies sie bei ihrem Heimrennen, der "Gold Trophy Sabine Spitz" am Fuß des Bad Säckinger Eggbergs eindrucksvoll. Da beim Mountainbike die ersten Fünf aufs Podium dürfen, schaffte sie dies gerade noch. Fünfter Platz – damit hatten viele vor dem Rennen nicht gerechnet. Auch Bundestrainer Peter Schaupp nicht, weil er wusste, dass Sabine Spitz sicher noch die Strapazen der "Cape Epic" in Südafrika in den Beinen hatte.

Verwundert rieb er sich Ende der ersten Runde die Augen, als Sabine Spitz sogar als Führende aus dem "Punp Track" im Wald heraus fuhr. Zwar merkte sie dann, dass es ganz nach vorn auf Dauer nicht reichen würde, doch sicherte sie sich letztlich ungefährdet den fünften Platz.

Das Rennen machten dann doch die Favoriten unter sich aus. Dazu zählte Yana Belomoina. Die zierliche Ukrainerin siegte mit einem Vorsprung von 25 Sekunden auf die Olympia-Zweite Maja Wloszczowska aus Polen. Dritte wurde die Schweizerin Corinna Gantenbein. Beste Deutsche war die Freiburgerin Adelheid Morath als Vierte. Sie rettete einen Vorsprung von zwölf Sekunden auf Lokalmatadorin Sabine Spitz über den Zielstrich.

Viel Pech hatte Helen Grobert aus Weilheim-Remetschwiel. In der ersten Runde war ihr Reifen platt und sie musste fast das ganze Feld an sich vorbei ziehen lassen. "Mein Teamleiter hat gesagt, ich soll das Rennen zu Ende fahren. Es lief dann auch noch ganz gut, und ich konnte einige Plätze gut machen", sagte sie. Am Ende reichte es ihr zum 21. Platz. Grobert: "Jetzt trainiere ich auf den Weltcup-Auftakt am 22. Mai in Nove Mesto." Helen Groberts jüngere Schwester Hannah musste das Rennen übrigens krankheitsbedingt absagen.

Säumten noch Tausende Zuschauer die Strecke beim Frauen-Rennen, waren es bei den Männern deutlich weniger. Hier siegte der Schweizer Matthias Flückiger. Leider gab es auch einen Unfall. Eine südafrikanische Bikerin stürzte im Labyrinth und musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.