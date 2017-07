Radsport Sabine Spitz ist sieben Sekunden schneller

Radsport: 19. Deutscher Meistertitel für die 45-jährige Mountainbikerin aus Niederhof. Helen Grobert aus Remetschwiel muss sich äußerst knapp geschlagen geben. U23-Silber für Tim Meier vom RSV Rheinfelden. Finja Lipp (U15) wird Fünfte in Bad Salzdetfurth

Radsport: – Wer tatsächlich noch Zweifel hatte, dass die Region Hochrhein die unangefochtene Nummer 1 im deutschen Mountainbike-Sport ist, der wurde spätestens bei den Deutschen Meisterschaften in Bad Salzdetfurth eines Besseren belehrt. Die zehn gestarteten Biker aus der Regio räumten bei den verschiedenen Rennen im südlichen Niedersachsen nahe Hildesheim stolze drei Medaillen ab.

Herausragend dabei der 19. Deutsche Meistertitel für die Peking-Olympiasiegerin Sabine Spitz. Die 45-Jährige aus Murg-Niederhof vom Wiawis-Bikes Pro-Team gestaltete das Rennen der Elite-Frauen über sieben Runden mit Verfolgerin Helen Grobert (Remetschwiel) vom Team Cannondale Factory Racing zu einem "Duell der Hotzenwälderinnnen". Am Ende triumphierte Spitz um hauchdünne sieben Sekunden vor ihrer 20 Jahre jüngeren Lokalrivalin. Bronze holte Adelheid Morath (St. Märgen), die das Duo um dreieinhalb Minuten ziehen lassen musste.

Nach zwei von sieben Runden à 3,4 Kilometer übernahm Sabine Spitz die Führung, lediglich Helen Grobert hielt hier noch mit. Adelheid Morath verlor in den technischen Passagen wertvollen Boden und musste sich den beiden Hotzenwälderinnen bald geschlagen geben. Das Duell Spitz gegen Grobert spitzte sich immer mehr zu. Zwar legte Sabine Spitz in der vorletzten Runde am Berg einen Zahn zu, doch nach der Abfahrt war Grobert wieder am Hinterrad der dreifachen Olympia-Medaillengewinnerin. Ein neuer Versuch in der letzten Runde war dann entscheidend. Spitz verschaffte sich einen hauchdünnen Vorpsrung, den sie auf der Flachpassage ins Ziel rettete. Zum 14. Mal stand sie somit in der olympischen Cross-Country-Disziplin ganz oben auf dem Treppchen.

„Helen war in den technischen Passagen die Stärkere. Ein Stück weit war das mit diesen Bedingungen heute auch ein Lotteriespiel. Ganz ohne Sturz kam wahrscheinlich kaum eine durch“, blickte Sabine Spitz auf das spannende Rennen: „Von Routine kann auch nach dem 19. Titel keine Rede sein. Meisterschaften haben ihren besonderen Reiz. Es ist schön, dass ich den Titel noch einmal geholt habe.“ Helen Grobert atmete nach dem erneuten zweiten Rang – wie im vergangenen Jahr – tief durch: „Sabine hat verdient gewonnen. Am Berg konnte ich nicht dagegenhalten.“

Hinter den beiden Top-Fahrerinnen wächst ein vielversprechender Nachwuchs heran. Miriam Oeschger, quasi Nachbarin von Sabine Spitz, fuhr bei den U23-Frauen im Trikot des RSV Niederhof auf Platz zehn, mit gut 17 Minuten Rückstand nach sechs Runden.

Finja Lipp von der SG Rheinfelden gelang bei den U15-Schülerinnen ein Husarenritt auf den fünften Platz. Nach zwei Runden hatte sie einen Rückstand von lediglich 2:46 Minuten auf die Siegerin. Silja Senn (VBC Waldshut-Tiengen) wurde Neunte mit 5:10 Minuten Rückstand. Die Wehrerin Tina Kreiter (SG Rheinfelden) war 8:18 Minuten nach der Siegerin auf Platz 14 im Ziel.

Die Silbermedaille mit nicht einmal einer Minute Rückstand holte sich Nationalfahrer Tim Meier (RSV Rheinfelden) vom HeadCiclo XC Team bei den U19-Junioren. Nach vier Runden musste Meier einzig den stark fahrenden David List aus Friedrichshafen ziehen lassen.

Quereinsteiger Lars Reiniger aus Wehr, bis vor wenigen Jahren noch Radballer beim RSV Wallbach, fuhr im Trikot der SG Rheinfelden ein starkes Rennen im Feld der rund 60 U23-Männer. Reiniger querte nach 1:17,18 Stunden auf Platz 14 die Ziellinie, lediglich 5:19 Minuten hinter Sieger Maximilian Brandl (Wombach). Platz 32 holte sich Lukas Kornberger (VBC Waldshut-Tiengen), der zwei Runden zurück lag. Drei Runden zurück lag im Ziel der Niederhofer Mike Woland auf Platz 42.