Sabine Spitz fehlen nur drei Sekunden

Mountainbike: Bemerkenswertes Comeback der 45-jährigen Peking-Olympiasiegerin mit dem zweiten Platz in der Gesamtwertung beim viertägigen Afxentia Etappenrennen auf Zypern

Radsport: – Was für ein Comeback: Ganze drei Sekunden fehlten Sabine Spitz aus Murg-Niederhof am Ende des viertägigen Afxentia Mountainbike-Rennen auf Zypern. Nach 7:11,18 Stunden stand die 45-Jährige am Ende hauchdünn hinter Siegerin Ghita Michiels aus Belgien. Ein technischer Defekt hatte sie in der ersten wichtige Sekunden gekostet.

Vor dem Start zum vierten und letzten Tagesabschnitt war der Kampf um den Sieg in der Gesamtwertung noch völlig offen. Die drei Führenden mit der Drittplatzierten Sabine Spitz trennten nach drei Etappen ganze 25 Sekunden. Damit war die Taktik der Peking-Olympiasiegerin vor dem abschließenden Cross-Country Rennen klar: Volle Attacke. Am Tag zuvor hatte die Deutsche Meisterin im Sprint einer Vierergruppe den dritten Rang belegt und sich damit alle Chancen auf den Gesamtsieg gewahrt.

Doch schon in der ersten der insgesamt vier zu fahrenden Runden, hatte sie einen Rückschlag zu verkraften. Beim Schalten verhedderte sich die Kette, so dass sie vom Rad steigen musste. Der herausgefahrene Vorsprung auf die Haupt-Konkurrentinnen um den Gesamtsieg war damit wieder dahin. Die Kette hatte sich beim Schalten auf einen kleineren Gang verheddert. Spitz musste vom Rand, um Hand anzulegen. Bis das Malheur behoben war, waren die Konkurrentinnen wieder am Hinterrad. Zwar fand die Deutsche Meisterin relativ schnell wieder ins Rennen zurück, doch zumindest die Belgierin blieb nun auf Schlagdistanz. Trotzdem gelang es Sabine Spitz, sich mit zunehmender Renndauer wieder das benötigte Zeitpolster herausfahren.

Am Ende war dies wohl doch der ausschlaggebende Moment. Sie hatte nun zwar wider über 30 Sekunden Vorsprung auf die Belgierin, was ja gereicht hätte, doch in der zweitletzten Runde "genehmigte" sich Spitz in einer sehr steilen und kniffligen Abfahrt nochmals einen Fahrfehler, der wieder Sekunden kostete.

So wurde das Rennen auf den letzten Metern zu einem echten Krimi. Spitz fuhr hinter Tagessiegerin an Gunn-Rita Dahle (Norwegen) und Yana Belomoina (Ukraine) als Dritte ins Ziel. Doch die Frage war, wann kommt Ghita Michiels? Die Belgierin mobilisiert noch einmal alle Kräfte und fuhr 22 Sekunden nach Spitz über die Linie – drei Sekunden zu früh aus Spitz' Sicht.

"Schade natürlich, dass es nach den vier Tagen so knapp nicht gereicht hat, dieses Etappen-Rennen einmal zu gewinnen. Aber mit meiner Leistung kann ich trotzdem mehr als zufrieden sein. Im Vorfeld hätte ich niemals gedacht schon soweit zu sein, um beim Gesamtsieg eine Rolle zu spielen", zeigte sich Sabine Spitz, die zuletzt sechs Monate pausiert hatte, sehr zufrieden mit ihrem ersten Saisoneinsatz und strahlte schon bald wieder: "Ein super Saisoneinstand für mich. Es hat eigentlich alles so oder weitaus besser funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Es war ein super Training für die bevorstehende Cape Epic in Südafrika und die für die Saison. Darauf kann ich nun sehr gut aufbauen."