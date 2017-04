Mountainbike Sabine Spitz: Gestärkt zurück aus Südafrika

Peking-Olympiasiegerin blickt gespannt ihrem Heimrennen auf dem Kurs am Eggberg entgegen

Sabine Spitz ist schon früh in die Saison gestartet. Nach den Auftaktrennen in Zypern beendete sie vor gut einer Woche die Cape Epic, die "Tour de France" der Mountainbiker in Südafrika, mit ihrer Partnerin Robyn De Groot, auf Platz drei. Von Südafrika ging's zurück an den Hochrhein, wo die letzten Vorbereitungen für ihr Rennen am Wochenende, die "Sabine Spitz Gold" Trophy", in Angriff genommen wurden.

Sie blickt gespannt ihrem Heimrennen auf dem Kurs am Eggberg entgegen. Beim Bau der Strecke vor den Olympischen Spielen in London 2012 waren sie und ihr Mann Ralf Schäuble wesentlich in Plan und Konzeption involviert. Am Ende reichte es in London zu Silber. Zuvor hatte sie bereits Gold bei den Spielen 2008 in Peking und Bronze 2004 in Athen gesammelt. Im November 2016 überraschte die heute 45-jährige Bikerin aus Niederhof nicht nur die Fachwelt, als sie den Rücktritt vom Rücktritt als Profisportlerin erklärte.