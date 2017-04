Mountainbike Sabine Spitz: Darauf kann ich aufbauen

SÜDKURIER-Interview mit Sabine Spitz nach ihrem fünften Platz bei der Mountainbike-Gold Trophy in Bad Säckingen

Peking-Olympiasiegerin Sabine Spitz (45) überraschte als Fünfte ihrer "Gold Trophy". Die Niederhoferin hat Ambitionen im Cross Country und im Marathon.

Sabine, sind Sie selbst überrascht?

Ich bin überrascht, dass es im Cross Country gleich so gut geklappt. Ich komme natürlich von der Langdistanz bei der Cape Epic. Da sind ganz andere Fähigkeiten gefragt.

Also ein schönes Comeback im Cross Country heute in der Heimat?

Ja. Auf dieser Leistung kann ich aufbauen.

Was sind Ihre Ziele?

Der Weltcup beginnt Mitte Mai in Nove Mesto. Da will ich fit sein. Und bei der Marathon-WM in Singen würde ich schon gern den Titel holen.