SZ Rheinfelden freut sich mit Tim Siegmund

18-jähriges Skiass erzielt mit furiosem Slalom Tagesbestzeit und wird noch Fünfter der Alpinen Kombination. Deutsche Jugendmeisterschaft in Kaltenbach im österreichischen Hochzillertal

Ski, alpin: (csi) Mit Laufbestzeiten in den Slalomwettbewerben der Alpinen Kombination (Super G und Slalom) im österreichischen Hochzillertal bei Kaltenbach sicherten sich Yannik Zeller (SC Oberried) und Tim Siegmund (SZ Rheinfelden) Spitzenergebnisse bei der Deutschen Jugendmeisterschaft für die Rennläufer der Jahrgänge 1996 bis 2000.

Zeller fuhr im Super G auf Rang sieben, Siegmund auf Platz 29 und Vereinskollegin Lea Mai bei ihrer ersten Jugendmeisterschaft auf Rang 31. Dem 18-jährigen Siegmund gelang mit einem furiosen Slalom die Laufbestzeit, was in der Gesamtabrechnung Rang sieben und in der Deutschen Jugendmeisterschaft Platz fünf bedeutete. „Im Super G war es noch etwas unruhig, aber der Slalom war dann richtig schnell“, war Tim Siegmund im Ziel erleichtert.

Beim Super G verschafften sich Zeller und Siegmund auf den Plätzen zwölf und 18 aussichtsreiche Positionen. Zeller schaffte es dank Laufbestzeit im Slalom noch auf Platz drei. Siegmund unterlief ein kleiner Fahrfehler, aber auch er fuhr mit guter Laufzeit auf Rang elf und damit seine beste Platzierung bei einem FIS-Rennen. Lea Mai bewältigte den Super G deutlich souveräner und kam auf Rang 29.

Weitere Ergebnisse: Luis Wohlschlegel (SZ Rheinfelden) Super G: 61/65, Alpine Kombi: 42; Lea Mai: Super G: 31/29; Laurine Goldschmidt (SZ Rheinfelden) Super G: 43/43, Alpine Kombi: 25/28; Tanja Intlekofer (SC Bonndorf) Super G: 44/42, Alpine Kombi: 23/27.