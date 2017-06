Juniorenfußball SV Weil holt Jan Hebding

Juniorenfußball: Verbandsliga-Aufsteiger bekommt neuen Trainer. A-Junioren holten in der Landesliga den Titel

Juniorenfußball: – Die A-Junioren des SV Weil bekommen nach dem Aufstieg in die Verbandsliga einen neuen Trainer. Jan Hebding (31) aus Lörrach übernimmt zur Saison 2017/18 das Kommando.

Schon in der vergangenen Saison wollte die Jugendabteilung des SV Weil den Lörracher verpflichten. Jetzt hat es geklappt. Mittlerweile leitete Hebding eine erste Trainingseinheit im Nonnenholz. Mit seiner neuen Mannschaft strebt er in der Verbandsliga erst einmal den Ligaverleib an.

Selbst aktiv war der pädagogische Mitarbeiter der Schillerschule in Rheinfelden beim FV Lörrach. Dort durchlief er sämtliche Jugendmannschaften, ehe ihn eine schwere Verletzung zum Aufhören zwang. Als Trainer war Jan Hebding beim FV Lörrach-Brombach aktiv, wo er bei den C-, B- und A-Junioren trainierte. Seit 2010 initiiert er außerdem diverse Schulfussballprojekte wie “Kicken und Lesen” und “More Than Kicking”.

Junioren-Sportchef Rolf Sutter und der SV Weil freuen sich auf die Zusammenarbeit und wünschen Jan Hebding viel Erfolg und viel Spaß mit den A-Junioren.