SV Weil II verlängert mit Thomas Schwarze

Fußball-Bezirksligist verlängert den Vertrag mit seinem Trainer Thomas Schwarze für die nächste Saison. Landesliga-Reserve ist derzeit sogar an der Tabellenspitze zu finden

Fußball-Bezirksliga: (sk) Thomas Schwarze bleibt auch in der kommenden Saison ab Sommer Trainer der Weiler Landesliga-Reserve. Schwarze ist seit dem Jahr 2015 Trainer des Bezirksliga-Teams und knüpfte in seiner bisherigen Amtszeit nahtlos an die erfolgreichen Platzierungen der vergangenen Spielzeiten an. Derzeit ist der SV Weil II sogar Tabellenführer.