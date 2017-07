Fußball-Bezirksliga SV Weil II bleibt weiter hochmotiviert

Fußball-Bezirksliga: Trainer Thomas Schwarze peilt mit dem dreimaligen Vizemeister wieder einen Spitzenplatz an, rechnet aber einmal mehr nicht mit dem Aufstieg

Fußball-Bezirksliga: – Alle Jahre wieder steht Thomas Schwarze vor der gleichen Aufgabe. Seine Elf, die durchaus das Zeug hat, in der Landesliga mitzumischen, geht als einer der Titelfavoriten in die Saison. Der SV Weil II wird jedoch im Sommer 2018 einmal mehr nicht aufsteigen dürfen. Das dürfte in der kommenden Saison sicherer als zuletzt sein. Denn nach der Amtsübernahme von Trainer Tobias Bächle ist absehbar, dass sich das Landesliga-Team zunächst konsolidieren soll.

In seiner Arbeit und Zielsetzung mit der "Zweiten", die zum dritten Mal in Serie auf dem zweiten Platz landete, beeinflusst das Trainer Thomas Schwarze nur bedingt: "Wir wollen dennoch den größtmöglichen Erfolg, sonst wäre das ja alles sinnlos. Natürlich würden wir gern Meister werden, auch wenn uns der Aufstieg verwehrt bleibt." An Spaß und Motivation fehle es seiner Elf keinesfalls, betont der 46-Jährige, der selbst hin und wieder in der "Dritten" noch auf dem Platz stehen wird.

Schwarze steht um Fabian Kluge, Eike Elsasser und Guido Perrone eine bärenstarke Elf zur Verfügung, deren Zukunft allerdings absehbar ist: "Ich gehe davon aus, dass es für einige Akteure die letzte Saison sein wird. Entsprechend wollen die Jungs die Saison noch einmal erfolgreich abschließen. Über kurz oder lang werden wir das Team verjüngen müssen", so Schwarze, der noch abwartet, welche Spieler aus dem Landesliga-Kader zum Saisonbeginn zu ihm stoßen.

In Cedric Kubicki und Paul Ritsche bekommt Schwarze zwei Talente aus dem Nachwuchs, die mit den Weiler A-Junioren den Titel in der Landesliga geholt haben. Aus München kehrt zudem Christian Baumgartner nach Weil zurück: "Er hat sein Studium beendet und arbeitet wieder in der Region", freut sich Schwarze auf den 34-jährigen Routinier. Spätestens ab September muss Schwarze hingegen auf Torjäger Daniel Cassetta verzichten: "Er schleppt schon seit langer Zeit eine Verletzung am Knöchel mit sich herum. Im Herbst wird er sich operieren lassen", so Schwarze.

Doch nicht allein der sportliche Erfolg steht für Schwarze, der in seine dritte Saison als Trainer der Reserve geht, im Zentrum: "In enger und wöchentlicher Absprache mit Tobias Bächle arbeite ich daran, dass verletzte Spieler oder jüngere Akteure an die 1. Mannschaft heran geführt werden." Das gilt vor allem für Nikola Obradvic und Alexander Hermann, die über die "Zweite" zurück ins Landesliga-Team kommen wollen, aber auch für den verletzten Florian Emmerich, der für Schwarze ein wichtiger Pfeiler in der Mannschaft ist.

Zugänge: Christian Baumgartner (FC Schwabing 56), Cedric Kubicki, Paul Ritsche (beide eigene Junioren).

Abgänge: Philipp Wengenmayr (pausiert), Ebou Sowe (unbekannt).

Tor: Keven Hill. – Abwehr: Fabian Kluge, Marius Kaiser, Dustin Langenberger, Eike Elsasser, Dirk Bürgin, Sascha Bächle, Martin Braun. – Mittelfeld: Florian Emmerich, Djevdet Mehmeti, Christian Baumgartner, Tolga Odabas, Simon Blaschke, Cedric Kubicki, Aaron Schrempp, Paul Ritsche. – Angriff: Witalij Arsentjew, Daniele Cassetta, Guido Perrone. – Trainer: Thomas Schwarze.