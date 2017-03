SV Weil: Aus für Maximilian Heidenreich

Fußball-Landesligist meldet nach dem 0:1 gegen FSV Rot-Weiß Stegen das vorzeitige Ende der Zusammenarbeit mit seinem Trainer. Intermimslösung steht noch nicht fest. Tobias Bächle soll erst im Sommer kommen

Fußball-Landesliga: – Der SV Weil hat auf die zweite 0:1-Pleite in Folge reagiert. "Nach der Heimniederlage gegen den FSV RW Stegen haben wir uns entschlossen, die Zusammenarbeit mit Maximilian Heidenreich zu beenden", schreibt Sportchef Perseus Knab heute in einer Pressemitteilung. Nach zwei 0:1-Niederlagen in Serie finde sich der SV Weil in der unteren Tabellenhälfte wieder. In den verbleibenden Saisonspielen gelte es nun, den Klassenverbleib zu sichern. "Wir sind überzeugt, dass die Mannschaft dazu einen neuen Impuls benötigt", so Knab zur Trennung von dem Ex-Profi: "Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, vorzeitig getrennte Wege zu gehen. Wir danken Maximilian Heidenreich für sein Engagement."

Ein neuer Trainer steht noch nicht fest. Im Sommer war ohnehin ein Wechsel geplant. Neuer Cheftrainer wird Tobias Bächle, der zuletzt beim FSV Rheinfelden tätig war. Eine vorzeitige Amtsübernahme Bächles schloss Knab zumindest in der vergangenen Woche noch aus.