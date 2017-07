Fußball SV Waldhaus rettet den Punkt

Andreas Bächle gleicht gegen SV Unteralpfen noch zum 3:3-Endstand zum Auftakt des Waldhaus-Cup aus. FC RW Weilheim holt gegen SV Berau einen 0:2-Rückstand auf.

Fußball: – Ohne Sieger ging der erste Spieltag beim Waldhauscup in Remetschwiel über die Bühne. Gastgeber SV Waldhaus spielte 3:3 gegen den SV Unteralpfen. 2:2 endete die Partie des SV Berau gegen den FC RW Weilheim.

SV Waldhaus – SV Unteralpfen 3:3 (1:1). – Tore: 1:0 (16.) Dominik Bächle, 1:1 (30.) Alexander Rüd, 1:2 (41.) Tim Bühler, 2:2 (46.) Lucas Bellen, 2:3 (60.) Alexander Rüd, 3:3 (78.) Andreas Bächle. – SR: Michael Zeitz (Krenkingen). – In der Anfangsphase war SV Waldhaus die spielbestimmende Mannschaft und konnte durch einen Elfmeter in Führung gehen. Anschließend vergab der SV Waldhaus beste Chancen und Unteralpfen konnte durch Alexander Rüd den 1:1-Anschlusstreffer erzielen. In der zweiten Hälfte hatte das Team aus Unteralpfen mehr vom Spiel und führte bis kurz vor Schluss mit 3:2. Andreas Bächle gelang in der 78. Min der 3:3 Ausgleich.

SV Berau – FC Rot-Weiß Weilheim 2:2 (2:1). – Tore: 1:0 (12.) Dominik Jehle, 2:0 (16.) Michael Eichhorn, 2:1 (18.) Eigentor, 2:2 (65.) Felix Walde. – SR: Heiko Werner (Untermettingen). – In einem ausgeglichenen Spiel, ging der SV Berau per Doppelschlag mit 2:0 in Führung . Das Team aus Weilheim erarbeitete sich gute Chancen und konnte durch Feilx Walde zum 2:2 ausgleichen.

Am Montag spielen: SV St. Blasien – SG Höchenschwand-Häusern (17.45 Uhr) und SV Nöggenschwiel – FC Bergalingen (19.15 Uhr).