Fußball-Kreisliga A-Ost SV Unteralpfen verliert verrücktes Derby

Fußball-Kreisliga A-Ost: Nach dem 4:5 gegen den SV Albbruck ist der Ligaverbleib fast nicht mehr zu schaffen. Kampfgeist und tolle Moral werden nicht belohnt

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Die Sonnen strahlte, die Stimmung beim SV Unteralpfen war trüb. Nach dem 4:5 im verrückten Derby gegen den SV Albbruck war's das wohl. Der Neuling hat seine letzte Chance für den Ligaverbleib wahrscheinlich verspielt. Eine Minichance gibt's noch. Trainer Marcel Rüd übet sich nach dem Schlusspfiff in Durchhalteparolen: "Wir kämpfen weiter. Wer weiß, was noch passiert."

Ohne Zweifel zeigte der SV Unteralpfen in einigen Phasen, dass sie das Potenzial haben, um in der Liga zu bestehen. Viele Szenen zeigten dagegen, warum man letztlich hinten steht. Immer, wenn die Unteralpfener dran waren, öffneten sie den Gästen alle Türen. Nicht umsonst kassierten sie fünf Tore. Wer auf eigenem Platz vier Mal trifft, sollte eigentlich eine Partie gewinnen.

Am Kampfgeist und Willen fehlte es nicht. Der Neuling zeigte Moral. Er steckte einen 1:3-Rückstand weg, glich zum 3:3 aus – dann diese eklatanten Schwächen in der Defensive. Man machte es dem SV Albbruck zu einfach. Ruckzuck stand es 3:5. Unglaublich – die Unteralpfener bäumten sich erneut auf, kamen auf 4:5 heran und drückten in der Schlussphase. Mit den eingewechselten Alexander Rüd und Michael Kaiser. Rüd traf nach einem Torwartfehler von Lukas Gantert zum Anschluss. In der Nachspielzeit brannte es im Albbrucker Strafraum noch einmal. Doch am Ende reichten die Tore von Fabio Baumgartner (41./63.), Sebastian Moser (64.) und Rüd (90.+3) nicht.

"Schade, wir haben gut angefangen und haben dann zwei Mal nicht aufgepasst", resümierte Unteralpfens Trainer Marcel Rüd, der im Herbst Rolf Isele abgelöst hatte, "in den entscheidenden Momenten haben wir die Fehler gemacht." Symptomatisch: Nach Baumgartners 1:0 gab's postwendend einen Doppelschlag. Philipp Kirves stand zwei Mal parat. So ungedeckt darf man einen Stürmer einfach nicht gewähren lassen. Beim 1:3 nach der Pause hatten die Albbrucker viel Platz. Kirves (53.) legte quer, Simon Zimmermann hatte keine Mühe, um einzuschieben. Es sprach für den SV Unteralpfen, dass er bei dieser Hitze nicht aufsteckte und seine Chance suchte.

In der Offensive und im Spielaufbau hat der Neuling ohne Zweifel auch ohne den verletzten Christian Schnurr seine Qualitäten. In der Defensive traten zu viele Lücken auf. In den entscheidenden Situationen wirkte Rüds Elf zu grün. Vielleicht fehlt unterm Strich die nötige Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit, um in der Liga zu bleiben.

Albbrucks Trainer Rainer Jehle war nach dem Krimi geschafft und erleichtert: "Jetzt reicht's uns." Die Albbrucker beseitigten die allerletzten Zweifel. Vor der Partie war noch die Angst zu spüren gewesen, dass man vielleicht doch noch hinten rein rutschen könnte. Über das Spiel verlor Jehle nicht viele Worte. Er sehnt sich einzig noch nach dem Ende einer für ihn nervigen Runde.

"Ich stelle mich der Herausforderung"

Bildergalerie im Internet:

Seit Kindesbeinen spielt Jonas Albiez (25) beim SV Unteralpfen. Zur neuen Runde wechselt der Offensivspieler zum Bezirksligisten SV Buch.

Jonas, das war ein verrücktes Spiel.

Ja, verrückt. Es war eng. Ich muss sagen: Für den Schiedsrichter war es schwer. Es gab einige knifflige Entscheidungen. Mit etwas mehr Glück, wäre mehr drin gewesen. Bei dieser Hitze war es schwierig, sich zu konzentrieren und noch einmal reinzuwerfen.

War das nun der Abstieg?

Es wird ganz schwer, das noch zu schaffen. Aber für ein Derby war's eigentlich perfekt, sieht man davon ab, dass wir verloren haben. Die Zuschauer haben neun Tore gesehen. Mmh – wer vier Tore schießt, sollte eigentlich so ein Spiel gewinnen. Zumal die Albbrucker geschwächt waren.

Was nehmt Ihr aus der ersten Kreisliga-A-Saison mit?

Das Niveau ist höher. Man lernt von den Gegnern mehr. Die Spiele sind einfach schneller. Schade, dass es nicht gerreicht hat. Aber ich denke, die Jungs greifen wieder an. Außer mir bleibt das Team zusammen.

Was trauen Sie sich in der Bezirksliga zu, beim SV Buch?

Ich stelle mich der Herausforderung. Ich will es im besten Fußballalter einfach noch einmal wissen. Außerdem ist Buch meine zweite Heimat. Meine Mutter stammt von dort, der Vorsitzende ist mein Patenonkel.