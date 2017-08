Fußball SV Unteralpfen greift nach dem Waldhaus-Cup

Christian Schnurr schießt seine Elf mit drei Toren zum 3:2-Halbfinalsieg gegen RW Weilheim und ins Finale. SV Waldhaus besiegt SV Berau mit 1:0 und muss um Platz drei spielen

Fußball: – Der SV Unteralpfen besiegte mit einem überragenden dreifachen Torschützen Christian Schnurr den FC RW Weilheim und steht dank der mehr erzielten Tore im Finale des Waldhauscup am Sonntag, um 17.30 Uhr. Der Gegner wird zur Stunde in Remetschwiel ermittelt. Ein Tor fehlte somit Gastgeber SV Waldhaus zum Finaleinzug. Das 1:0 gegen den SV Berau reicht "nur" zum Spiel um Platz drei, das um 16 Uhr beginnt.

SV Waldhaus – SV Berau 1:0 (1:0). – Tor: 1:0 (30.) Andreas Bächle. – SR: Jonas Probst (Nöggenschwiel). – Beide Teams taten sich über weite Strecken des Spiels schwer, sich zwingende Aktionen vor dem gegnerischen Tor zu erarbeiten. Der Gastgeber ging in der 30. Minute durch einen Freistoßtreffer in Führung. In der zweiten Halbzeit hatte der SV Waldhaus ein leichtes Chancenplus und konnte somit das letzte Gruppenspiel für sich entscheiden.

SV Unteralpfen – FC RW Weilheim 3:2 (1:0). – 1:0 (19.) und 2:0 (48.) beide Christian Schnurr, 2:1 (51.) Matthias Stoll, 2:2 (73.) Patrick Steffen, 3:2 (78.) Christian Schnurr. – Der SV Unteralpfen überraschte das Team aus Weilheim in der Anfangsphase durch schnellen und druckvollen Offensivfußball. Eine der zahlreichen Gelegenheiten nutze Christian Schnurr zur 1:0-Führung. Auch zu Beginn der zweite Hälfte hatte der SVU mehr vom Spiel und erhöhte auf 2:0. Weilheim kam durch die Treffer von Stoll und Steffen zum 2:2 Ausgleich, ehe wiederum Christian Schnurr zum 3:2-Endstand traf.

Spiele am Freitag: 17:45 Uhr: SV Nöggenschwiel – SG Höchenschwand-Häusern; 19:15 Uhr: FC Bergalingen – SV St. Blasien