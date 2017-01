Regionalsport_Hochrhein SV Unteralpfen geht die Puste aus

Hallenfußball beim FC Binzgen: A-Kreisligist unterliegt dem schweizerischen FC Wallbach im Finale klar mit 1:4. Titelverteidiger C.S.I. Juve Rosetta Laufenburg verliert das Neunmeterschießen um Platz drei gegen den SV 08 Laufenburg II. Teams des Gastgebers in der Vorrunde schon draußen

Hallenfußball: (neu) Nach acht Jahren gab's beim Hallenfußballturnier des FC Binzgen.erstmals wieder einen Schweizer Sieg. Der FC Wallbach triumphierte bei der 39. Auflage des Binzger Budenzaubers in der Rappensteinhalle in Laufenburg. Die Eidgenossen gewannen im Finale gegen den A-Kreisligisten SV Unteralpfen klar mit 4:1 und nahmen den Wanderpokal der Axa-Versicherung Hochrhein mit nach Hause. Platz drei ging an den SV 08 Laufenburg II, der sich im Neunmeterschießen im kleinen Endspiel gegen Titelverteidiger C.S.I. JR Laufenburg mit 4:3 durchsetzte.

Viele Tore, Spannung und hart umkämpfte Spiele gab's in der Rappensteinhalle beim elfstündigen Marathon zu sehen. Nachdem sich die Spreu vom Weizen getrennt hatte, wurde es ab dem Viertelfinale richtig packend. Der FC Wallbach hatte sich als Gruppenerster für die Runde der besten Acht qualifiziert. Im eidgenössischen Duell siegte er mit 4:1 gegen den FC Eiken. Im Halbfinale setzten sich die Schweizer gegen den SV 08 Laufenburg II mit 4:2 durch.

Der SV Unteralpfen musste um die Viertelfinalteilnahme kämpfen. Der A-Kreisligist kam als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde. Auf dem Weg ins Finale musste er zwei Mal zum Neunmeterschießen antreten. Nach dem 3:3 nach zwölf Minuten gewannen die Unteralpfener gegen den SV Dogern vom Punkt mit 4:2. Im Halbfinale war bei der Schlusssirene beim 1:1 Schluss. Erneut hatte der SV Unteralpfen starke Nerven und siegte mit 4:3. Im Finale brachte Frederick Albiez den A-Kreisligisten in Führung. Gegen Ende der Partie ging ihm etwas die Luft aus. Die Schweizer übernahmen mehr und mehr das Kommando.

Der dritte Turniersieg in Folge blieb C.S.I. JR Laufenburg verwehrt. Die Laufenburger scheiterten im Halbfinale am SV Unteralpfen. Packend war das Viertelfinale. Gegen T.I.G. Bad Säckingen musste C.S.I. einem Rückstand hinterlaufen. Mit Entschlossenheit schafften sie ein 3:3. Schließlich bejubelten sie ihren Helden, Torhüter Ali Naca Kgdigi, der den entscheidenden Neunmeter parierte.

Stark präsentierte sich der SV 08 Laufenburg II. Die Null-Achter holten sich den Gruppensieg und trumpften beim 5:2 im Viertelfinale gegen den SC Zurzach II groß auf. Im Halbfinale war der FC Wallbach etwas cleverer. Nichts zu holen gab's für die Teams des Gastgebers, die SG Niederhof/Binzgen I und II zu holen. Allerdings fehlten die Spieler der "Ersten". Beide schieden bereits in der Vorrunde aus.