Fußball-Kreisliga A-Ost SV Stühlingen gibt nicht auf

Fußball-Kreisliga A.Ost: Nach der 0:5-Pleite gegen den FC Grießen ist in der Partie beim SC Lauchringen Wiedergutmachung angesagt

Fußball-Kreisliga A-Ost: (neu) Während sich der FC Geißlingen den Titel wohl nicht mehr nehmen lässt, wird's im Kampf um Platz zwei und Abstiegskampf noch einmal so richtig spannend. Mitten drin steckt der SV Stühlingen, der beim SC Lauchringen dringend einen Sieg braucht, um die Hoffnungen auf den Ligaverbleib zu nähren.

Die Stühlinger müssen erst einmal die 0:5-Schlappe vom Sonntag gegen den FC Grießen verdauen. "Wir haben im Training darüber gesprochen. Die Spieler können es sich nicht erklären, wie das passieren konnte", beschreibt Stühlingens Trainer Mirko Würth die Stimmung. Er hat am Sonntag so ziemlich alles vermisst, was ein Team im Abstiegskampf braucht. Würth: "Es war schlecht, läuferisch, kämpferisch nix, wir sind nicht in die Zweikampfe gegangen und waren im Kopf immer einen Tick zu langsam." Seine Elf will den Hebel noch einmal umlegen. Würth erwartet heute Abend in Lauchringen wieder ein anderes Team: "Wir müssen Vollgas geben und schauen von Spiel zu Spiel. Wir wollen nicht rechnen." Aufgegeben habe sich seine Elf noch lange nicht. Es versuche, alles herauszuholen. "Es hat ja nach der Winterpause gar nicht so schlecht angefangen", sagt der Trainer. Nach seiner Einschätzung ist in Lauchringen durchaus etwas möglich. Das zeigt der 4:1-Hinrundensieg. Doch Würth ist sich sicher, dass die Lauchringer sein Team nach diesem Ergebnis sicher nicht unterschätzen.

Der SV Unteralpfen hofft auf einen Sieg gegen den SV Nöggenschwiel. Schlusslicht FC Dettighofen muss gegen den SV BW Murg gewinnen, um die vielleicht letzte Chance für den Ligaverbleib zu nutzen.