Regionalsport Hochrhein SV Stühlingen: Fabian Spitz übernimmt

Fußball-Kreisliga A: Für den Verein eine erfreuliche Meldung am Rande des 2:1-Siegs gegen den SV Berau. Das Eigengewächs wird im Sommer Trainer

Kreisliga A-Ost

SV Stühlingen – SV Berau 2:1 (2:0). (neu) Die Meldung vorweg: Fabian Spitz trainiert ab Sommer den SV Stühlingen. Dies gab Sportchef Dietmar Vollmer nach der Partie bekannt. Spitz löst das Gespann mit Mirko Würth, Frank Henninger und Gunnar Würth ab. Er ist ein Eigengewächs des SV Stühlingen und gehört derzeit dem Trainer- und Betreuerstab des Schwarzwaldbezirksligisten SG Fützen/Riedböhringen an. Die Partie beschrieb Vollmer schnell. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste wurde es noch einmal richtig brenzlig. Die Stühlinger kamen kaum noch über die Mittellinie und verteidigten den Sieg.

SV Unteralpfen – SC Lauchringen 1:2 (0:0). – "Es ist denkbar unglücklich gelaufen. Wir waren das bessere Team und haben verloren", haderte Unteralpfens Vereinsboss Fabian Max. Der Blick auf die Torfolge genügt eigentlich schon, um zu sehen, was er meinte. Die Unteralpfener jubelten in der Nachspielzeit noch über den Ausgleich von Markus Dix. Postwendend traf Albano Lettieri mit seinem zweiten Treffer zum Gästesieg. Max: "Wir hätten schon in der Anfangsphase mit 2:0 führen können. Auch nach der Pause hatten wir noch dicke Chancen."

SV Albbruck – SV Rheintal 0:1 (0:0). – Albbrucks Trainer Rainer Jehle sprach von einem typischen 0:0-Spiel. Beide Teams hatten vier, fünf gute Möglichkeiten, die ungenutzt blieben. Jehle: "Es war bezeichnend, dass ein Freistoß aus 28 Metern in den Winkel den Rheintaler Sieg brachte." Manuel Asal, vergangene Woche noch der "Chancentod", hämmerte den Ball ins Tor.

FC Schlüchttal – FC Weizen 4:2 (1:1). – Der FC Schlüchttal startete furios. Florian Menzel (3.) schoss die frühe Führung. "Danach waren wir etwas zu nachlässig", gestand Spielertrainer Felix Blatter. Erst nach dem 2:1 lief es wieder besser. Beim Stand von 2:2 rettete Josua Philipp auf der Linie, im Gegenzug schoss er das 3:2. Die Gäste riskierten alles und wurden ausgekontert.

SV 08 Laufenburg II – SV Eschbach 5:0 (1:0). – "Wir haben endlich wieder einmal so gespielt, wie wir das wollen und auch das Tor getroffen", war Laufenburgs Trainer Michael Wasmer nach dem Ende der Durtsstrecke erleichtert. Spieler des Nachmittags war der dreifache Torschütze Gabriel Dittmar.

FC Geißlingen – FC Dettighofen 5:0 (3:0). – In einer einseitigen Partie konnte sich der Spitzenreiter den Luxus erlauben, einen Strafstoß zu vergeben. Pascal Bercher (15.) drosch die Kugel über den Kasten. Er traf wie Marco Frey dann doch noch zwei Mal. Den Rest erledigte Felix Mülhaupt. Betreuer Jürgen Mülhaupt freute sich: "Wir haben einen richtig guten Fußball gespielt."

SV Nöggenschwiel – FC Grießen 1:0 (1:0). – Nöggenschwiels Co-Trainer Peter Jehle fasste sich kurz: "Das Niveau war schwach. Es gab kaum Höhepunkte, kaum Chancen, viele Abspielfehler." Dank Michel Ebi gelang der vierte Sieg in Folge.

Kreisliga A-West

TuS Stetten – SG Niederhof/Binzgen 4:1 (2:1). – Der TuS Stetten war offensichtlich einen Nummer zu groß für die Gäste aus Niederhof und Binzgen. Zunächst sah es nicht schlecht aus für die SG. Markus Oeschger (19.) verwandelte einen Strafstoß zum 1:1. Die Lörracher gingen erneut in Führung und besiegelten nach der Pause die SG-Niederlage.

SV Schwörstadt – FC Huttingen 0:2 (0:0). – Es war wie so oft im Fußball. Der Schwörstadt startete gut in die Partie, spielte überlegen und hatte zwei Riesenchancen. Auch nach dem WEchsel lag die Führung schon in der Luft. "Und dann laufen wir in einen Konter, das 0:2 in der Nachspielzeit hat keine Rolle mehr gespielt", haderte Trainer Urs Keser, "aber aufgeben werden wir nicht." Seine Elf sei konditionell wieder auf Damm. Dies stimmt Keser durchaus hoffnungsvoll.

SV Karsau – FC Steinen 2:3 (0:1). – Wenn der Wurm drin ist, ist er drin. Beim SV Karsau läuft es im Moment nicht mehr rund. Dabei sah es bis zur 70. Minute noch gut aus. Zumkeller (40.) und Wohner (55.) drehten einen Rückstand. Dann gab's Strafstoß, die Ampelkarte für Metzger und den Ausgleich und kurz vor Ende den Genickstoß.

FV Degerfelden – FC Hauingen 2:3 (0:1). – Der FV Degerfelden hielt mit dem Spitzenreiter über weite Strecken gut mit.Das 2:3 kam allerdings etwas zu spät.