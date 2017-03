Regionalsport Hochrhein SV Stühlingen: Der Oldie macht's

Fußball-Kreisliga A-Ost: Gunnar Würth beschert dem SV Stühlingen nach seiner Einwechslung den 2:1-Sieg beim SV Eschbach. 2:0 – Erleichterung bei der SG Niederhof/Binzgen in der Westliga

Kreisliga A-Ost

SV Eschbach – SV Stühlingen 1:2 (0:1). (neu) Wenn's klemmt, müssen eben die "alten Hasen" ran. Gunnar Würth war beim SV Stühlingen der Mann des Spiels. Er wurde eingewechselt und brachte den Gästen vier Minuten vor dem Schlusspfiff mit seinem Tor den Sieg. "Die Stühlinger haben die Punkte nicht gestohlen", resümierte Eschbachs Vereinschef Jürgen Amrein. Seine Elf sei im Moment nicht in der Lage, so zu spielen, wie sie es könne.

FC Schlüchttal – FC Geißlingen 3:2 (2:1). – Der FC Schlüchttal ist im Moment einfach nicht zu stoppen. Auch Spitzenreiter FC Geißlingen biss sich die Zähne aus. Spielertrainer Felix Blatter freute sich: "Der Gegner war stark. Aber wir sind hinten gut gestanden."

SV Berau – SV BW Murg 0:3 (0:2). – Die junge Murger Mannschaft weiß allmählich, wie man in dieser Liga besteht. "Schön spielen braucht man auf dem kleinen Berauer Platz nicht. Meine Jungs haben den Kampf angnommen", freute sich Trainer Sven Oertel. Er sprach von einem verdienten Sieg. Allerdings war er sich trotz der 2:0-Pausenführung noch nicht so sicher: "Man weiß es nie." Gökalp Uyar erlöste die Gäste erst in der Nachspielzeit.

FC Dettighofen – SC Lauchringen 1:2 (1:0). – Der FC Dettighofen tat sich gegen die entschlossenen Gäste schwer. Vereinchef Mario Moser: "Es ist uns nach dem 1:0 nicht gelungen, Chancen herauszuspielen." Fabio Kech (28.) traf zur Dettighofer Führung. Später (84.) sah er nach einem "Frustfoul" Rot. Unglücklich: Das Siegtor der Gäste fiel in der Nachspielzeit.

FC Hochrhein – SV Nöggenschwiel 0:3 (0:1). – Beim FC Hochrhein ist einfach der Wurm drin. "Das Team hat besser gespielt als in den beiden Partien vorher", sagte Pressesprecher Andreas Gaveau. Doch der FCH habe wieder Geschenke verteilt. Solche "Füchse" wie Benjamin Weiler und Daniel Bächle sagen natürlich gerne "Danke".

FC Grießen – SV Unteralpfen 0:1 (0:1). – In der ersten Minute hatte Moritz Hässler die Riesenchance zur Grießener Führung. "Dann kam nichts mehr", beschrieb Trainer Thorsten Stauch das Spiel seiner Elf. Die Gäste waren mit lang geschlagenen Bällen immer wieder gefährlich und kämpften. Das entscheidende Tor gelang Christian Schnurr (35.). Stauch: "Willkommen im Abstiegskampf."

FC Weizen – SV Albbruck 5:3 (5:0). – Drei Mal Manuel Scherble, zwei Mal Marc Müllek, einmal Johannes Stich – der FC Weizen überrollte den SV Albbruck in der ersten Hälfte förmlich. Obwohl Trainer Michael Gallmann in der Anfangsphase erst einmal durchatmen musste. Torhüter Moritz Silbereis bewahrte seinen FC Weizen vor einem Rückstand. "Von da an hat die Mannschaft super gespielt", freute sich Gallmann. Nach der Pause ließ es seine Elf etwas ruhiger angehen, und Gallmann lobte: "Hut ab vor dem SV Albbruck. Er hat eine gute Moral gezeigt."

Kreisliga A-West

FC Hausen – SV Karsau 5:2 (2:0). – Karsaus Trainer Wilfried Zäh hatte es Mitte der Woche kommen sehen. Ohne ein halbes Dutzend verletzte Stammspieler war beim FC Hausen nichts zu holen. Zu allem Übel verletzten sich noch drei weitere Spieler. Zäh: "Jetzt haben wir noch acht Stammspieler. Ich weiß gar nicht, wie wir nächste Woche kicken sollen." Die Niederlage sei um zwei Tore zu hoch ausgefallen. Doch an der mäßigen Leistung seiner Elf beschönigte er nichts: "Es war das schlechteste Spiel seit ich in Karsau Trainer bin."

SG Niederhof/Binzgen – FV Fahrnau 2:0 (0:0). – Die SG Niederhof/Binzgen hat das Siegen noch nicht verlernt. Wie ein Befreiungsschlag musste das 2:0 gewirkt haben. Spieler des Nachmittags in Binzgen war der Doppeltorschütze Jonas Langendorf. Mit seinen beiden Treffern nach der Pause machte er alles klar. Für die SG war es im Abstiegskampf ein eminent wichtiger Sieg.

FC Huttingen – FV Degerfelden 5:0 (3:0). – Eine Woche nach dem umjubelten Heimerfolg gegen den SV Schwörstadt geriet der FV Degerfelden mächtig unter die Räder. Er selbst verschoss beim Stand von 0:3 einen Strafstoß.

SV Schwörstadt – FC Bosporus Weil 0:2 (0:2). – Früh geriet der SV Schwörstadt in Rückstand. Da wurde es natürlich schwer gegen den Tabellenzweiten, noch einmal heranzukommen.