Fußball-Kreisliga A-West SV Schwörstadt steigt ab

Fußball-Kreisliga A-West: Enttäuschung ist nach dem 2:5 im Derby beim SV Karsau und einer desolaten Vorstellung groß. Dages und Eiche schießen wenigstens noch zwei Tore

Fußball-Kreisliga A-West: – Vorbei. Die Kicker des SV Schwörstadt saßen nach dem 2:5 im Derby beim SV Karsau deprimiert auf dem Rasen. Sie hatten es selbst in der Hand gehabt. Ein Sieg hätte gereicht. Doch die Elf von Trainer Urs Keser spielte desolat. Sie ergab sich fast ohne Gegenwehr und steigt nach einem Jahr wieder in die Kreisliga B ab.

Das Debakel begann in der 14. Minute: Kevin Schmidt hatte freie Bahn und brachte den SV Karsau in Führung. Die Karsauer schenkten dem Nachbarn nichts. "Das ist meine Einstellung. Für mich geht es in jedem Spiele um etwas", sagte Karsaus Trainer Wilfried Zäh. Von Nachbarschaftshilfe wollte er nichts wissen.

Fast hatte man den Eindruck, als spielte der SV Karsau gegen den Abstieg. Den Biss der Platzherren ließen die Gäste aus Schwörstadt von Beginn an vermissen. Teils marschierten die Karsauer Offensivspieler ohne Gegenwehr durch die Schwörstadter Reihen. Dann lief es auch noch unglücklich. Marco Nardozza (43.) bugsierte die Kugel nach einer Kapetanovic-Hereingabe ins eigene Tor.

0:2 hinten – bei dieser Hitze. Für die Schwörstadter war es dann natürlich schwer, noch einmal ins Spiel zu kommen. Das Elend setzte sich fort. Schmidt (62.) traf zum zweiten Mal. Pascal Zumkeller (68.) benutzte die Gästespieler fast schon als Slalomstangen. Er war nur noch mit einem Foul zu stoppen. Joachim Heinrich, der vor der Partie verabschiedet worden war, verwandelte den fälligen Strafstoß. Ein kleines Aufflackern gab es, nachdem die Karsauer im Siegestaumel nachließen. Sammy Eiche (76.) legte seinen ganzen Frust in seinen Schuss, Mike Dages (83.) lupfte die Kugel zum 4:2 ins Tor. Schließlich zauberte Merlin Kapetanovic in der Nachspielzeit den Ball zum 5:2 ins Netz.

Schwörstadts Trainer Urs Keser konnte es nicht fassen: "Wir haben uns in Karsau noch nie gut verkauft. Aber wenn wir in einem Endspiel so spielen – das kann nicht sein."

"Wir starten auf jeden Fall neu durch"

Seit sechs Jahren ist Roger Kefer (45) Vorsitzender des SV Schwörstadt. Aktiv kickte er beim damaligen SV Warmbach, ehe er zum SV Schwörstadt kam.

Roger, das ist bitter heute.

Ja. Nach dem lang ersehnten Aufstieg vergangenen Sommer ist es hart. Ein richtiger Rückschlag. Wir hatten es uns anders erhofft.

Was sagen Sie zur Leistung der Elf?

Ich bin sprachlos. So etwas kann ich nicht erklären. Das Ziel waren ganz klar drei Punkte. Der Wille war nicht da. Wir hatten es selber in der Hand und haben es selber verspielt. Es gibt keine Ausreden.

Und, wenn man die ganze Saison sieht?

Wir hatten einen schwachen Start. Nach acht Niederlagen dachten wir, es geht aufwärts. Aber wir haben nie unser komplettes Potenzial ausgespielt. Letztlich sind wir in den Abstiegsstrudel geraten und nicht mehr raus gekommen. Gegen die Spitzenteams haben wir unsere Leistung abgerufen, gegen die anderen oft versagt. Warum, weiß ich nicht.

Wie geht es jetzt weiter?

Wir haben in Francesco Billeci einen neuen Trainer, Stephan Leipert kommt vom FSV Rheinfelden zu uns. Es gibt noch weitere Neuzugänge. Aber die sind im Moment noch offen. Wir starten auf jeden Fall neu durch und nehmen die Kreisliga A wieder ins Visier – das ist klar.