Fußball-Kreisliga A-West SV Schwörstadt steht unter Druck

Fußball-Kreisliga A-West: Punkte beim FC Steinen sind Pflicht. Wiesentäler verpflichten Torsten Griesshammer als Nachfolger von Trainer Michael Gessner. SG Niederhof/Binzgen hat gegen Tabellenführer FC Bosporus Weil eine schwere Aufgabe zu lösen. FV Degerfelden beim SV Todtnau. SV Karsau erwartet SV Weil III

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Der Abstiegskampf wird immer spannender. So gut wie gerettet ist der FC Steinen, der die Trainerfrage für die neue Saison geklärt hat. Wie abgesprochen hört Michael Geßner nach der Runde auf. Für ihn kommt Torsten Griesshammer, der bis April den stark abstiegsgefährdeten SV Istein trainierte.

Gar nicht so gut sieht es für den SV Schwörstadt aus. Nach zwei Niederlagen in Folge hat die Elf von Trainer Urs Keser wieder die Rote Laterne übernommen und hat jetzt fünf Punkte Abstand auf einen Platz über dem „Strich“. Von nun an wird der Druck immer stärker. Beim FC Steinen müssen die Schwörstadter unbedingt gewinnen, sonst wird’s langsam aussichtslos.

Die SG Niederhof/Binzgen hat gegen Tabellenführer FC Bosporus Weil eine schwere Aufgabe zu lösen. Chancenlos ist die SG aber nicht. Die Weiler patzten zuletzt beim 0:1 gegen den SV Karsau. Zumindest ein Punkt sollte möglich sein. Ein Remis könnte noch einiges wert sein. Der FV Degerfelden muss langsam wieder einmal punkten. Beim Tabellenzweiten SV Todtnau wird das schwer. Nach dem ersten Sieg 2017 geht der SV Karsau wieder etwas selbstbewusster ins Spiel gegen den SV Weil III.