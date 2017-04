Fußball-Kreisliga A-West SV Schwörstadt ist wieder dran

Fußball-Kreisliga A-West: Keser-Elf feiert beim 1:0 bei der SG Niederhof/Binzgen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Turgay Demirci ist der Held

Fußball-Kreisliga A-West: – Das wäre es noch gewesen in der Nachspielzeit. Der eingewechselte Stefan Gerspacher stüpfelte den Ball aus fünf Metern an den Pfosten. Wenigstens ein Punkt war für die SG Niederhof/Binzgen im Kellerduell gegen den SV Schwörstadt drin. Wenn nicht mehr. So aber entschied das Tor von Turgay Demirci in der 61. Minute die Partie zu Gunsten der effektiven Gäste.

Es war irgendwie wie immer. Die SG Niederhof/Binzgen kämpfte und rackerte. In einigen Phasen dominierte sie sogar. Am Ende fehlte das Glück und die zündende Idee im Angriff. Schon vor der Pause hatte die Elf von Trainer Dirk Tegethoff Pech. Ein Freistoß – ein richtiger Hammer – von Roman Kubacki (40.) krachte an die Latte. Zum Haare raufen. "So war's schon gegen den FV Degerfelden. Pfosten, Latte – bei uns tropfen die Bälle wieder raus, beim Gegner sind sie drin", haderte Tegethoff. Sein er Elf konnte er mit Recht keinen Vorwurf machen: "Die Mannschaft ist in Takt. Es fehlt nur das Quäntchen Glück."

Die SG Niederhof spielte von Beginn an engagiert. Nach etwa 20 Minuten flaute der Elan dann jedoch ab. Erst gegen Ende der ersten Hälfte spielte sie wieder druckvoller. In einem kampfbetonten, sppielerisch wenig überzeugenden Spiel versuchte die SG auch nach der Pause, den Gegner zu beschäftigen. Allerdings war sie jetzt für die Gästekonter anfällig. Tegethoff ärgerte sich: "Die Schwörstadter kommen das erste Mal vors Tor und treffen."

Die Gäste spielten effektiv. Vor der Pause gelang dem SV Schwörstadt nicht viel. Viele Ansätze verpufften. Etwas besser wurde es im zweiten Durchgang. Schließlich sah Mike Dages die Lücke und schickte Demirci in die Gasse. Einen Schönheitspreis gewannen die Schwörstadter nicht. In der Schlussphase mauerten sie. Jedes Mittel war Recht. Da wurde der Ball einfach mal weit in den Wald gedroschen.

Spielertrainer Urs Keser war's am Ende egal: "Eigentlich wäre ein Remis gerecht gewesen." Er lobte die kämpferische Einstellung seiner Elf. Keser: "Das zeichnet uns im Moment aus. Mit Kampf reißen wir es rauß."

"Dieser Sieg war sehr, sehr wichtig"

Bildergalerie im Internet:

Zum Inventar des SV Schwörstadt gehört Kim Keser (29). Der Mittelfeldspieler spielt seit Kindesbeinen im Verein. Beim Sieg in Binzgen war wieder eine wichtige Stütze.

Kim, Sie waren beim Pfostenschuss von Gerspacher schon draußen. Was haben Sie da gedacht?

Da musste ich die Luft anhalten. Ich dachte: Bloß nicht in der Nachspielzeit verlieren.

Verloren hättet Ihr nicht.

Ein Remis wäre für uns eine Niederlage gewesen.

In der ersten Hälfte ward Ihr etwas verhalten. Was war los?

Wir sind nicht ins Spiel gekommen. Der Gegner hat das Mittelfeld dominiert. In der zweiten Hälfte haben wir mehr mit Kampf gemacht. Solche Abstiegsendspiele gewinnst du nur mit Kampf. Am Schluss hatten wir mehr Kondition.

Was habt Ihr besser als der Gegner genmacht?

Ich denke es war der Kampf, der Wille. Und wir haben das entscheidende Tor geschossen. Spielerisch waren wir nicht besser.

Wie viel Schub gibt dieser Sieg für die kommenden Spiele?

Sehr viel Schwung. Dieser Sieg war sehr, sehr wichtig.

Ihr schafft den Ligaverbleib?

Ich sage: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da sehr zuversichtlich.