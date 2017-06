Fußball-Kreisliga A-West SV Schwörstadt hat es selbst in der Hand

Fußball-Kreisliga A-West: Durch einen Sieg im Derby beim SV Karsau wäre der direkte Abstieg erst einmal verhindert. SG Niederhof/Binzgen beim SV Todtnau

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Die Ergebnisse zuletzt haben Fahrt in den Abstiegskampf gebracht. Der FV Degerfelden ist gerettet. Also geht es nur noch darum, wer sich in die Abstiegsspiele rettet. Da hat es der SV Schwörstadt nach dem 4:3 gegen den SV Istein beim SV Karsau plötzlich wieder selbst in der Hand. Das neue Schlusslicht, die SG Niederhof/Binzgen, hat nur noch eine kleine Chance. Dass beim SV Todtnau ein Sieg gelingt, ist unwahrscheinlich.

Viel Spannung ist beim Saisonfinale angesagt. Der Ausgang des Abstiegskampfs ist schwer vorauszusagen. Der SV Schwörstadt, der punktgleiche SV Weil III, der SV Istein und die SG Niederhof/Binzgen kämpfen um den begehrten 13. Platz. Dieser bringt aber noch nicht den Ligaverbleib. "Einfach gewinnen", heißt die Marschroute beim SV Schwörstadt. Doch Trainer Urs Keser und sein Team wissen, wie schwer die Aufgabe ist. Sie sind sich sicher, dass die Karsauer im Derby noch einmal Gas geben. Die Schwörstadter müssen dagegen halten. Mit einem Sieg wären sie auf der sicheren Seite. Andernfalls könnte es das Aus bedeuten. Der SV Weil III hat jedenfalls gute Chancen auf einen Erfolg gegen den FV Degerfelden.

Auch der SV Istein, zuletzt beim SV Schwörstadt unglücklich gescheitert, hofft noch. Nach der 3:4-Niederlage gegen die Schwörstädter äußerte Verteidiger Pierre Schneider Bedenken: "Der FC Huttingen schenkt uns sicher nichts. Es ist jedenfalls ein Derby."

Tiefer geht's nicht mehr. Die SG Niederhof/Binzgen ist nach der 0:4-Niederlage gegen den FC Steinen nun ganz unten in der Liga angekommen. Die Elf von Trainer Dirk Tegethoff hat die schlechteste Ausgangsposition aller vier betroffenen Teams. Ihr kann eigentlich nur noch ein Fußballwunder helfen. Zunächst heißt es, die Aufgabe beim SV Todtnau zu lösen und auf die Ergebnisse auf den drei anderen Plätzen zu warten.

Die SG Niederhof/Binzgen kann sich nur auf Rang 13 retten, wenn die Konkurrenten nicht über ein Remis hinaus kommen und die SG selbst in Todtnau gewinnt. Das ist schwer genug, zumal die Todtnauer im Fernduell mit dem FC Hauingen noch um Platz zwei spielen.

"Wir werden sicher wieder angreifen"

Seit knapp zehn Jahren ist Frank Eckert (39) Sportchef des FC Binzgen. Das Urgestein ist auch für die neue Spielgemeinschaft mit dem SV Niederhof verantwortlich.

Frank, die SG Niederhof/Binzgen ist Letzter. Wie konnte es so weit kommen?

Der Start war gut. Dann haben sich einige Schlüsselspieler verletzt.

Wie viel Hoffnung gibt es noch?

Theoretisch ist alles möglich. Aber in Todtnau zu gewinnen, ist schwierig.

Wie sieht es die Mannschaft?

Das Thema Abstieg war nie auszuschließen. Aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Der Trainer macht weiter, das Team bleibt zusammen. Wir werden sicher wieder angreifen.