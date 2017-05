Tischtennis SV Rickenbach feiert historischen Erfolg

Tischtennis: Aufstieg als Vizemeister der Kreisklasse A in die Bezirksklasse

Größter Erfolg: Erstmals in ihrer Vereinsgeschichte treten die Tischtennisspieler des SV Rickenbach in der Bezirksklasse an. In der abgelaufenen Spielrunde sicherten sich (von links) Marius Lauber, Sven Strittmatter, Wolfgang Mottl, Maik Ruch, Norbert Gugelberger, Robert Lauber und Matthias Lauber bei 13 Siegen mit 27:9 Punkten und 144:84 Spielen hinter Meister TTC Hasel II den Aufstieg. Bester Spieler und Zweitbester der Liga war Matthias Lauber mit 25:8 Siegen, gefolgt von Robert Lauber (16:14) und Norbert Gugelberger (16:8), die zudem mit 12:2 Siegen das drittbeste Doppel der Kreisklasse A gebildet haben. Matthias Lauber und Wolfgang Mottl spielten 12:5 Siege ein. Bild: Matthias Scheibengruber