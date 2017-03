Regionalsport Hochrhein SV Rheintal mit Kampf und Leidenschaft

2:0 gegen den SV 08 Laufenburg II: Nach zwei Spielen ohne Sieg atmet Trainer Oliver Neff tief durch. Seine Elf kehrt auf Platz zwei zurück

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Die Erleichterung war den Spielern und dem Trainerteam um Oliver Neff deutlich anzusehen. Nach zwei Spielen ohne Sieg durfte man beim SV Rheintal endlich wieder jubeln. Das Bonbon gab's, nachdem die Ergebnisse auf den anderen Plätzen feststanden. Der Sieg bescherte Neffs Elf die Rückkehr auf Platz zwei.

So schnell kann's gehen. Noch vor einer Woche, beim 1:1 beim SV Stühlingen, und einen nicht gegebenen Strafstoß, hatte der Frust tief gesessen. Fast schien es, als hätte sich der SV Rheintal im Kampf um einen Spitzenplatz verabschiedet. Ein bisschen schien der Haussegen schief zu hängen. Neff hatte nach dem Freitagtraining eine Sondresitzung einberufen und an den Teamgeist appelliert. "Ich hatte die Spieler gefragt, was sie wollen", verriet der Trainer.

Nach dem Erfolg gegen den ebenfalls schlecht ins Frühjahr gestarteten SV 08 Laufenburg II hatte Neff nichts mehr in dieser Richtung zu bemängeln. Seine Elf besann sich auf die einfachen Mittel. Die Rheintaler ließen die Gäste kommen, machten hinten dicht und konterten teils blitzartig. Das Paradebeispiel: Torhüter Patrick Altenburger fing den Ball, schlug lang ab zu Dennis Leute. Der legte den Ball flach in die Mitte, wo Manuel Asal bereit stand und die Ruhe bewahrte. So leicht geht's manchmal. Ein Angriff über drei Stationen führte zum 2:0. Niklas Frank hatte zuvor beim 1:0 das Glück Pate gestanden. Er drosch die Kugel vom Elfmeterpunkt an die Unterseite der Latte und ins Tor.

Spielerisch lief noch nicht viel zusammen. In Anbetracht der prekären personellen Lage verständlich. Neff musste auf drei Gelb-Rot-Gesperrte und einige Verletzte verzichten. Am Schluss wechselte er sogar noch seinen Co-Trainer Johannes "Jojo" Wesner ein. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie längst entscheiden. Manuel Asal durfte mit Applaus des Publikums vom Platz. Asal hätte die Partie schon viel früher entscheiden müssen. Er vergab zwei Mal aus ähnlich günstigen Positionen wie beim seinem 2:0.

Schwamm drüber. Es hat gereicht. Und Neff lobte: "Wir waren heute ein Riesenteam. Mit Leidenschaft und Kampf hatten wir Erfolg." Allerdings musste er in der 75. Minute kurz durchatmen: Der ansonsten fast beschäftigungslose Torhüter Patrick Altenburger parierte ein Pietzke-Geschoss glänzend. "Wer weiß, was noch passiert wäre", sagte Neff.

Allerdings hätte der SV 08 Laufenburg II noch lange spielen können. Vorne lief nicht viel zusammen bei den Null-Achtern. Sie hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz. Doch unterm Strich war alles brotlos. Trainer Michael Wasmer bestätigte: "Im Moment fällt uns zu wenig ein. Wir haben keine richtigen Stürmer." Auch die Spielerdecke beim SV 08 wird dünner. Wasmer zog nach der dritten Pleite in Folge ein nüchternes Fazit: "Ich sag's ehrlich. Jetzt müssen wir anfangen, Punkte gegen den Abstieg zu sammeln."

"Wir waren heute wieder ein Team"

Eher einen ruhigen Nachmittag erlebte Patrick Altenburger (21) im Tor des SV Rheintal. Zwei Mal parierte der angehende Industriekaufmann glänzend.

Patrick, wie haben Sie das Spiel erlebt?

Es war schwierig, weil einige Spieler gefehlt haben. Wichtig war, dass wir als Team aufgetreten sind. Unser Trainer, Oliver Neff, hat es vor dem Spiel angesprochen. Wir wollten kompakt stehen und nach vorne die Nadelstiche setzen. Das haben wir gut gemacht.

Sie hatten im Tor eher einen ruhigen Nachmittag.

Ja. Bis auf zwei Szenen, einmal vor der Halbzeit und in der Schlussphase. Ansonsten hat's unsere Abwehr super gemacht.

Über ein "zu Null" freut man sich als Torwart immer besonders. Oder?

Natürlich. Das hatten wir schon lange nicht mehr.

Wie wichtig war der Sieg?

Wir wollen immer noch auf Platz zwei am Ende. Deshalb war es sehr wichtig, dass wir wieder mal einen Dreier geholt haben.

Was war in den beiden vergangenen Spielen los?

Natürlich sah es personell nicht gut aus. Aber es herrschte ein bisschen Unruhe im Team. Jeder war mit sich selbst beschäftigt. Heute hat wieder Jeder für Jeden gekämpft. Wir waren ein Team. Das war entscheidend.