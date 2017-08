Regionalsport Hochrhein SV Rheintal macht Traumstart perfekt

Fußball-Kreisliga A-Ost: Weißenberger-Elf feiert überzeugenden 4:0-Erfolg beim FC Weizen. Dritter Sieg im dritten Spiel. Erste Weizener Niederlage.

FC Weizen – SV Rheintal 0:4 (0:1). – Tore: 0:1 (27.) und 0:2 (59.) beide Wagner, 0:3 (68.) und 0:4 (88.) beide Hashani. – SR: Frank Faller (Titisee-Neustadt). – Z.: 200.

Im Duell der bis dato noch unbesiegten Mannschaften feierte der SV Rheintal einen überzeugenden 4:0-Sieg beim FC Weizen. Die Weizener wurden nach zwei Starterfolgen dabei erstmals gebremst. Der SV Rheintal holte sich dagegen den dritten Sieg um dritten Spiel – der Traumstart ist perfekt.

"Es war eine eindeutige Angelegenheit", resümierte Weizens Trainer Michael Gallmann. Seine Elf verpasste in der ersten Hälfte einige gute Chancen. Pech hatten die Weizener bei einem Lattenkracher. So brachte Robin Wagner die Gäste in Führung und legte nach der Pause nach. Der SV Rheintal hatte nun das Kommando. Alban Hashani machte mit seinem Doppelpack den deutlichen Sieg klar.