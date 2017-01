SV Rheintal ab Sommer mit Uwe Weißenberger

Fußball-Kreisliga A-Ost: Ära von Trainer Oliver Neff endet im Juni nach 13 Jahren. Höhepunkt war Aufstieg in die Bezirksliga im Sommer 2012. Co-Trainer Johannes Wesner beendet ebenfalls seine Tätigkeit

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Sportchef Thorsten Walz gibt zu, dass es ein ungewohntes Gefühl sein wird, wenn der SV Rheintal im Juli nicht mehr mit Oliver Neff in die neue Saison starten wird. Beim Club in Küssaberg hat der 43-Jährige bekannt gegeben, dass er seine Tätigkeit nach 13 Jahren beenden wird. Neff war damit in der Region Hochrhein der wohl dienstälteste Trainer. Begonnen hatte er 2004, zunächst als Spielertrainer. Höhepunkt seiner Tätigkeit war 2012 der erstmalige Aufstieg des SV Rheintal in die Bezirksliga. Im entscheidenden Spiel der Aufstiegsrunde wurde der SV Easchbachbesiegt. In der höchsten Liga des Bezirks haben sich die Jungs von Oliver Neff drei Jahre lang gehalten hat. Neben Neff beendet auch sein Co-Trainer Johannes Wesner seine Tätigkeit.

Nachfolger Neffs wird Uwe Weißenberger (54). Der akutelle Trainer der C-Junioren des SC Lauchringen führte die "Erste" in der Saison 2014/15 zurück in die Kreisliga A. Über viele Jahre hinweg ist Weißenberger eine Stütze der Lauchringer Jugendarbeit, war auch schon Jugendleiter und ist auch als Kassierer der Alten Herren ehrenamtlich tätig.

Für Thorsten Walz ist Weißenberger die beste Lösung als Neff-Nachfolger. Entsprechend zuversichtlich wurde auch die Zusammenarbeit vereinbart. Der SV Rheintal und Weißenberger haben sich auf einen Vertrag bis 2019 geeingit.