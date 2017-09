Fußball-Kreisliga A-Ost SV Rheintal: Alban Hashani mit Wucht und Geschick

Fußball-Kreisliga A-Ost: Stürmer des SV Rheintal trifft aus über 50 Metern mit einem Freistoß. 1:0-Sieg des Spitzenreiters beim SV Nöggenschwiel

Fußball-Kreisliga A-Ost: SV Nöggenschwiel – SV Rheintal 0:1 (0:1).

Tor: 0:1 (23.) Hashani. – SR: Otto Schönle (Bonndorf). – Z.: 180.

Die Gegner fürchten ihn wegen seiner aggressiven Spielweise, doch Alban Hashani hat beim 1:0-Sieg seines SV Rheintal bewiesen, wie wertvoll er für sein Team ist. 23. Minute: Hashani schnappt sich den Ball in der eigenen Hälfte zum Freistoß. Er überlegt kurz, sieht, wie weit der Nöggenschwieler Torwart Sven Karthan vor seinem Kasten steht und überlistet diesen mit einem Hammer aus über 50 Metern. Der Ball senkt sich über Karthan hinweg ins Netz. Es sollte das Tor des Tages sein.

Außer dieser Aktion war die Partie arm an Höhepunkten. Vor allem in der ersten Hälfte gab es auf beiden Seiten keine Torchancen. „Eigentlich ein typisches 0:0-Spiel. Beide Abwehrreihen sind super gestanden“, sagte der Nöggenschwieler Trainer Mike Krüger. Dass in seiner Mannschaft noch viele Stammspieler fehlen, wollte Krüger nicht als Ausrede gelten lassen. „Nach vorn hat die Durchschlagskraft bei uns gefehlt. Da war vieles Stückwerk.“

Bis zum Gegentreffer hat der Gastgeber gegen den Spitzenreiter durchaus mitgehalten. Das gab auch Gäste-Trainer Uwe Weißenberger zu: „Wir haben gegen einen kampfbetonten Gegner relativ spät zu unserem Spiel gefunden.“ Nach dem Tor habe seine Mannschaft aber alles im Griff gehabt. Weißenberger: „In der zweiten Hälfte waren wir spielerisch besser, weil wir über den Kampf zu unserem Spiel gefunden haben.“ Auch wenn es keine Glanzleistung gewesen sei, habe man bisher das Maximum erreicht. Aus vier Spielen holte der Spitzenreiter zwölf Punkte.

Nach dem Wechsel hatte der Gastgeber in der Tat nur noch eine Chance auf den Ausgleich, doch scheiterte Daniel Bächle aus zehn Metern an Torwart Patrick Altenburger. Auf der anderen Seite tauchte der SV Rheintal noch zwei Mal gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf: So zielte der eingewechselte Nico Amann übers Tor (75.), und der Nöggenschwieler Keeper Sven Karthan lenkte einen Freistoß von Kapitän Niklas Frank noch über die Latte (80.).



Interview mit Stefan Zanotti (SV Nöggenschwiel: