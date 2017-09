Frauenfußball-Landesliga SV Nollingen will sich in der Landesliga etablieren

SV Nollingen will sich in der Landesliga etablieren

Fußballerinnen gehen mit einigen Verstärkungen in die neue Saison. SG Mettenberg meldet sich mit einem stark verjüngten Team zurück in der Liga

Frauenfußball-Landesliga: (neu) Der SV Nollingen hat seine Landesliga-Tauglichkeit in vielen Partien bewiesen. Wären nicht die argen personellen Probleme, vor allem in der Saisonschlussphase gewesen, hätten die Nollingerinnen noch besser abschneiden können. Das Ziel, in der Liga zu bleiben, wurde unterm Strich problemlos erreicht. Trainer Bernd Güdemann will sein Team in der Landesliga etablieren. Allerdings hat die vergangene Runde ihre Spuren hinterlassen. Immer noch fehlen sechs Langzeitverletzte. So legt Güdemann die Messlatte nicht allzu hoch. Über einen Platz im vorderen Tabellenmittelfeld würde er sich freuen. Doch er kennt die vielen Unwegsamkeiten einer langen Runde.

Dass seine Spielerinnen das Potenzial haben, ist für ihn keine Frage, zumal das Team noch verstärkt wird. Jennifer Fritschi ist vom FC Hausen gekommen. Güdemann: "Das ist ein starker Neuzugang." Hannah Kruppke aus Herten hat vom FC Basel zum SV Nollingen gewechselt. Sie spielte in der Jugend beim SV Nollingen. Katharina Drechsel, die schon für den SC Freiburg spielte, will wieder richtig einsteigen. Sie half in der vergangenen Runde in einigen Spielen schon aus. Weitere Neuzugänge stellt Nollingens Trainer in Aussicht.

Güdemann muss noch das Torhüterinnenproblem lösen, nachdem Linda Röttgers in ihre Heimat nach Nordrhein-Westfalen zurückgekehrt ist.

Nach zwei Jahren ist die SG Mettenberg zurück in der Landesliga. Immer noch trainiert Tanja Staller das Team, das sich allerdings seit dem Abstieg vor zwei Jahren etwas verändert hat. Einige Routiniers wie Torjägerin Kristina Groß und Kerstin Müller sind noch dabei. Die beiden hängen noch ein Jahr dran. Stallers Elf ist stark verjüngt. Die Trainerin hat die schöne Aufgabe, viele junge Spielerinnen, die aus dem eigenen Nachwuchslager kommen, ins Team einzubauen. "Wir wollen in der Liga bleiben, andere Ziele sind vermessen", blickt Staller auf eine große Herausforderung für ihr neu formiertes Team.