SV Nollingen rettet den Punkt

Tischtennis-Verbandsliga, Frauen: Wichtiges 7:7 gegen den TTC Steinach. TTF Stühlingen II unterliegt 4:8 in Gamshurst und verpasst beim 7:7 in Steinach nur knapp den Sieg

Tischtennis, Verbandsliga Frauen

SV Nollingen – TTC Steinach 7:7

Mit einem fulminanten Schlussspurt verhinderte der SV Nollingen die fünfte Rückrunden-Niederlage. Dabei hatte das Quartett um Spitzenspielerin Petra Kaufmann schon mit 4:2 gegen die Oertenauerinnen geführt. Kaufmann hatte mit Adelina Bejtaga das Doppel gewonnen, im Einzel legten beide Spielerinnen nach und die zuletzt glücklose Nicole Weber setzte sich mit 16:14 im vierten Satz durch. In der Folge gingen aber fünf Partien verloren, darunter war Kaufmanns zweite Saisonniederlage – wieder gegen Jana Neumaier. Im Schlusspurt wendeten dann aber Kaufmann mit einem 3:2 über Elke Stremlow, Claudia Hackl mit 3:0 gegen Tatjana Lauble und Nicole Weber mit einem 3:1 gegen Sarah Lauble die drohende Pleite ab.

TTV Gamshurst – TTF Stühlingen II 8:4

Die Gastgeberinnen hatten das 0:8 aus dem Hinspiel nicht vergessen und legten entsprechend los. In den ersten sieben Spielen gelang nur Celine Schädler ein Sieg für die TTF Stühlingen II. Danach verkürzten Jennifer Faller (3:1 gegen Sarah Streck) und Tatjana Lasarzick (3:2 gegen Natascha Seiler) auf 3:6. Den vierten und letzten Punkt spielte Celine Schädler mit zwei finalen 12:10-Satzerfolgen zum 3:2 gegen Natascha Seiler ein.

TTC Steinach – TTF Stühlingen II 7:7

Jennifer Faller hatte im letzten Einzel den Sieg auf dem Schläger, doch das Glück war ihr nicht hold. Mit 11:13 unterlag sie im fünften Satz gegen Tatjana Lauble, so dass die Reserve aus dem Wutachtal mit einem Remis zufrieden sein musste. Entgegen allen Befürchtungen lief es für die Gäste ordentlich. Dem 3:0-Doppelsieg von Celine Schäder/Jennifer Faller ließen Schädler, Jessica Faller und Tatjana Lasarzick drei Einzel-Siege folgen. Nach dem Ausgleich zum 4:4 waren die Stühlingerinnen wieder am Drücker, zogen durch Lasarzick, Jessica Faller und Schädler auf 7:4 davon. Doch es reichte am Ende dann doch nicht zum ersehnten Sieg.