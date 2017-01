SV Nollingen in Derbylaune

Landesligist hat erst Spitzenreiter SV Eichsel II und danach den TTC Wehr zu Gast in der Hebelhalle. Stühlinger Frauen wollen Siegeszug in der Badenliga fortsetzen. Nollinger Verbandsliga-Frauen haben den TTV Gamshurst zu Gast. Eichsler Verbandsliga-Männer steht gegen die nur einmal besiegte TTG Furtwangen-Schönenbach unter Druck

Tischtennis-Badenliga, Frauen: (gru) Mit vier Punkten Vorsprung starten die verlustpunktfreien TTF Stühlingen in die Rückrunde und dürften sich auf dem Weg in die Oberliga maximal selbst der ärgste Gegner sein. Dass der Siegeszug ausgerechnet beim TV Britzingen (8.), der im Hinspiel beim 0:8 gerade einmal drei Sätze gewann, gestoppt werden könnte, ist eher unwahrscheinlich – selbst wenn der Gast aus dem Wutachtal nicht in Bestbesetzung antreten sollte.

Verbandsliga, Männer: (mos) Der SV Eichsel (8.) möchte gegen die erst einmal besiegte TTG Furtwangen/Schönenbach (3.) an die gute Leistung vom 9:2 bei den TTSF Hohberg II anknüpfen. „Gelingt uns das, wäre ein Sieg möglich“, geht Dennis Kalt von einem knappen Spiel aus, bei dem die Tagesform entscheiden wird. Im Hinspiel holten die Eichsler einen Punkt und treten nun mit Christian Switajski, Kalt, Mark-Hong Bayer, Lukas Hertrich, Alexander Höferlin und Daniel Granier an.

Verbandsliga, Frauen: (gru) Der TTV Gamshurst ist der einzige Gegner, der den SV Nollingen (4.) in der Vorrunde an der Platte besiegte. Dass sich das wiederholt, gilt es nun für das Team um Petra Kaufmann, mit 24:1 Siegen die beste Spielerin der Liga, zu verhindern.

Landesliga Männer, Staffel 3: (mos) Im Derby beim Nachbarn SV Nollingen (7.) ist Tabellenführer SV Eichsel II klarer Favorit. Teamchef Jens Kreutler geht zwar von einem Sieg aus, doch dürfte der kaum so klar ausfallen, wie beim 9:1 im Hinspiel: „Arbeitsbedingt müssen wir zwei Spieler ersetzen. Es könnte enger werden“, so Kreutler, der mit Martin Weiss, Manuel Brugger, Björn Jünge, Patrick Jünge und Danijel Soldo antritt.

Die Nollinger haben am Sonntag das zweite Derby vor der Brust. Gegen den Tabellennachbarn TTC Wehr (6.) hoffen sie indessen auf einen glücklicheren Spielverlauf, als beim 1:9 im Hinspiel. Von Vorteil könnte sein, dass die Wehrer wegen der für den Sportbetrieb geschlossenen Halle kaum trainieren und zudem Manuel Lauber ersetzt werden muss. Schon am Samstag spielt der TTC Wehr beim TuS Teningen (5.), der in der Hinrunde mit 9:2 besiegt wurde. „Es sind zwei völlig offene Spiele. Zwei Punkte wären toll“, gibt sich Carsten Kuck zurückhaltend. In Teningen spielt er mit André Kleber, Mirco Kima, Dirk Schönle, Ralf Bächle und Ersatzmann Hans-Peter Kima. In Nollingen tritt Matthias Konoppa für Lauber an.

Landesliga Frauen, Staffel 2: (gru) Schon heute Abend wollen die TTF Stühlingen III die Tabellenspitze gegen Verfolger TTC Riedböhringen II (3.) verteidigen. Im Hinspiel gab es ein 7:7.