Fußball-Kreisliga A-West SV Nollingen freut sich riesig auf Stadtderby

Fußball-Kreisliga A-West: Aufsteiger ist zu Gast beim FV Degerfelden. SV Herten spielt beim starken Neuling FV Haltingen. SV Karsau erwartet FV Lörrach-Brombach III

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Zwei Partien stehen am dritten Spieltag ohne Zweifel im Mittelpunkt: das Duell des Aufsteigers FV Haltingen gegen den Bezirksliga-Absteiger SV Herten und das Rheinfelder Derby des FV Degerfelden gegen den SV Nollingen.

Zwei Teams, zwei Startniederlagen – der FV Degerfelden und der SV Nollingen wollen im Derby ihre ersten Punkte. Besonders interessant dürfte das Spiel für die Ex-Degerfelder Luca Pietroniro, Santo Di Fazio und Björn Nagy sein, wobei letzterer zuletzt nicht spielte.

Vor allem Neuling SV Nollingen brennt auf die Partie beim Nachbarn. Allmählich lichtet sich die Verletzten- und Urlauberliste. "Ich habe schon vor der Runde gesagt: Für uns beginnt die Saison erst richtig im Derby, wenn fast alle wieder da sind", sagt Nollingens Trainer Giovanni Di Feo. Justin Petretta, Denis Omerovic, Timo Winzer, Alessio Paciulli, Silas Blümel und Sebastian Rupp haben sich zurück gemeldet. Dafür fallen am Sonntag Luis Grether und Innenverteidiger Patrick Ritter sowie der gesperrte Tobias Eder aus.

Nichtsdestotrotz möchte Di Feo jetzt Erfolge sehen: "Wir wollen allmählich den Anschluss herstellen. Alle wissen, worum es geht. Trotz Trottoirfest in Rheinfelden." Einfach werde es nicht, weiß der Nollinger Trainer: "Vor allem mit dem Publikum in Degerfelden, das so nah am Platz steht." Motivieren muss er seine Spieler nicht.

Ob man nach zwei Spielen auch schon von einem Spitzenspiel reden kann? Auf jeden Fall treffen im FV Haltingen und SV Herten die beiden Mannschaften aufeinander, die mit zwei Siegen gestartet sind und dabei zehn Tore erzielt haben. Das sind beste Voraussetzungen für eine interessante Partie. Favorit ist sicher der SV Herten. Der jedoch gewarnt ist nach den starken Auftritten des Aufsteigers.

Der SV Karsau hat erneut ein Heimspiel. Gegen Aufsteiger FV Lörrach-Brombach III soll der erste Heimsieg her, nachdem es gegen den FV Fahrnau nicht geklappt hat.