Fußball-Kreisliga A-West SV Nollingen entscheidet hitziges Derby für sich - mit Videos und Bildern!

Fußball-Kreisliga A-West: Aufsteiger macht im Lokalduell beim FV Degerfelden aus einem 0:1-Rückstand noch einen 2:1-Sieg.

Die Null sollte weg im dritten Spiel der neuen Saison – und das auf beiden Seiten. Die Voraussetzungen für ein rassiges Derby zwischen dem FV Degerfelden und dem SV Nollingen waren also gegeben. Doch am Ende atmete nur der Gast tief durch. Nicht unverdient entführte der Gast die Punkte beim Nachbarn: "Mir war klar, dass jene Mannschaft die drei Punkte holt, die es vielleicht einen Tick mehr will", überlegte Spielertrainer Patrick Streule nach der 1:2-Niederlage seiner Elf: "Wir haben nur in den ersten 20 Minuten wirklich überzeugt. Danach haben wir wieder Mal zu viele individuelle Fehler gemacht."



Der FV Degerfelden hatte sich nach zwei unglücklichen 1:2-Niederlagen viel vorgenommen, legte bei brütender Hitze munter los, belohnte sich schon nach elf Minuten. Mit einem Flachschuss besorgte Streule die Führung. Das Nachlegen aber funktionierte nicht, die Gäste befreiten sich zügig und ließen nach 20 Minuten Ball und Gegner laufen: "Wir haben 20 Minuten gebraucht, ins Spiel zu finden. Aber mit diesem Sieg sind meine Jungs in der Liga angekommen", freute sich Trainer Giovanni Di Feo: "Für meine Spieler war es ungemein wichtig, endlich ein Spiel zu gewinnen."

Über weite Strecken zeigte der SV Nollingen das reifere Spiel, lancierte saubere Angriffe auf einem holprigen Platz. Doch im Abschluss haperte es über weite Strecken. Die Angreifer fanden in Torwart Steffen Birlin immer wieder ihren Meister. Doch beim Ausgleich war auch der Routinier machtlos. Ciro Di Feo schlenzte einen Freistoß aus gut 20 Metern blitzsauber in den Winkel, Birlin streckte sich vergeblich.

Im zweiten Abschnitt erhöhten die Gäste zunächst die Schlagzahl. Sebastian Rupp tankte sich durch, wurde gefoult. Schiri Holger Trefzer (Hasel), der das nicht nur wegen der Temperaturen manchmal etwas hitzige Derby souverän leitete, ließ Vorteil gewähren, denn Timo Winzer hatte den Ball mitgenommen, steuerte aufs Tor zu und ließ Birlin mit dem Flachschuss zum 2:1 (49.) keine Chance.



Als kurz danach Mentor Ukar nach einer Tätlichkeit unter die Dusche musste, war die Partie im Prinzip gelaufen. Zwar bemühte sich der FV Degerfelden noch um den Ausgleich, doch mehr wie ein Kopfball von Bioubacar Camara an die Latte und drei Kopfballchancen von Simon Baumann sprangen nicht heraus. Auf der Gegenseite schloss der SV Nollingen etliche Konter überhastet ab und scheiterte an Steffen Birlin.



"Dieser Sieg wird uns jetzt pushen"

Seit frühester Jugend spielt Timo Winzer (19) beim SV Nollingen. Mit seinem ersten Saisontor entschied er das Derby beim FV Degerfelden.

Timo, Glückwunsch zum Derbysieg in Degerfelden. Tut richtig gut, oder?

Klar! Dass ich das Siegtor schieße, hätte ich natürlich nicht gedacht. Ich denke, dass uns das nun etwas pusht, nachdem wir bislang ohne Punkte waren.

War Ihnen klar, dass der Schiri vor Ihrem Tor auch abpfeifen hätte können, weil Sebastian Rapp gefoult wurde?

Er hat mir im Fallen den Ball noch weitergeleitet. Dass der Schiri Vorteil laufen ließ, war natürlich super. Ich hatte den Zug zum Tor und dann wollte ich den Ball nur noch rein hauen.

Wieso seid ihr nach dem Platzverweis gegen Mentor Uka trotz Überzahl noch ins Schwimmen geraten?

Wir wollten angesichts der brütenden Hitze das 2:1 halten. Dabei haben wir vielleicht etwas unsere Linie verloren. Aber letztlich ist es uns dch gut gelungen, Ruhe zu bewahren und den Sieg über die Zeit zu bringen.

Wie geht es nun weiter?

Der Sieg ist die Grundlage für die nächsten Spiele. Wir haben das feste Ziel, in der Liga zu bleiben. Ich denke, das werden wir auch schaffen. Wir haben eine junge Mannschaft, die seit Jahren zusammenspielt. Ein halbes Dutzend Spieler kam im Sommer aus der eigenen Jugend raus und wurde super aufgenommen. Es passt bei uns.

