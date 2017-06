Fußball SV Nollingen droht ein fataler Punktabzug

Fußball-Kreisliga B-2: Der Meister hat einen vermeintlich abgemeldeten Spieler im letzten Spiel beim FC Wallbach eingesetzt. T.I.G. Rheinfelden hat diesen Spieler allerdings ohne schriftliche Zusage im Online-System abgemeldet. SV Eichsel bangt nun um die Aufstiegsspiele, denn bei entsprechendem Urteil rückt der FC Wallbach II als "Sieger am Grünen Tisch" auf Platz drei. Sportrichter Rainer Koller will bis Mittwoch eine Entscheidung treffen. FV Lörrach-Brombach III muss abwarten, wer sein Gegner sein wird

Fußball-Kreisliga B-2: – Seit Sonntag brennt die Luft: Bei einigen Vereinen der B-2, bei Sportrichter Rainer Koller und Staffelleiter Wolfgang Spitz, der die Aufstiegsspiele ansetzen soll. Weil der SV Nollingen bei seinem 2:0-Sieg beim FC Wallbach II den augenscheinlich gesperrten Oguz Kös eingesetzt hat, droht ihm nun am „Grünen Tisch“ ein 0:3.

Sportlich träfe die Nollinger ein Urteil nur marginal. So wären sie zwar nicht Meister, aber dennoch direkter Aufsteiger in die Kreisliga A, weil der „neue“ Meister SV Herten II nicht aufsteigen darf. Leidtragender der neuen Tabelle wäre vielmehr der SV Eichsel, der durch einen Wallbacher „Sieg“ auf Platz vier zurückfallen würde – die Aufstiegsspiele gegen den FV Lörrach-Brombach III würden – nach einem entsprechenden Urteil – die Wallbacher austragen.

"Ich möchte nicht mit einem Geschmäckle aufsteigen"

Dennoch setzen die Nollinger alle Hebel in Bewegung, um so ein Urteil abzuwenden: „Wir sind uns keiner Schuld bewusst. Kös hat sich nie abgemeldet und will das auch nicht tun. Ich möchte nicht mit einem Geschmäckle aufsteigen“, weist Trainer Giovanni Di Feo die Schuld von sich: „Wir werden alles für eine faire und korrekte Lösung tun“, ergänzt Vorsitzender Andreas Balling, der am Montag mit Sportchef Thomas Grabke sowie den Brüdern Giovanni und Gerardo Di Feo eine Stellungnahme an Sportrichter Rainer Koller (Bad Säckingen) formulierte.

Auslöser des „Falles Kös“ war letztlich Cahit Yildiz von T.I.G. Rheinfelden: „Kös hat einen Wechsel mündlich zugesagt. Da ich im festen Glauben war, dass ich einen Spieler zwischen 1. und 30. Juni abmelden kann, habe ich das am Freitagabend erledigt. Eine schriftliche Zusage von Kös liegt nicht vor. Mir tut der Fehler leid. Ich habe die zuständigen Stellen von unserm Fehler unterrichtet. Wir wollen ehrlich sein“, so Yildiz, der im Club keine Funktion mehr hat, aber dem Vorstand einfach helfen wollte, gegenüber dem SÜDKURIER.

"Manipulationen sind Tür und Tor geöffnet"

Der SV Nollingen hofft, dass ihm diese Aussage: „Uns könnte es ja egal sein, denn wir steigen ja ohnehin auf. Aber das ist nicht unser Stil. Wir müssen uns wehren, um das System in Zukunft sicherer zu machen“, sagt Andreas Balling. „Manipulationen sind Tür und Tor geöffnet“, ergänzt Giovanni Di Feo: „Aber was hätte ich davon gehabt, zu betrügen. Als wir in Wallbach auf den Platz liefen sind, war nicht klar, dass der SV Herten II nicht aufsteigen kann. Ich hätte ja unseren Aufstieg riskiert!“

Dass das System „Pass-Online“ eine feine Sache für die Vereine ist, sei nicht von der Hand zu weisen, betont Gerardo Di Feo, der als Betreuer am Samstag in Wallbach die Aufstellung in den Computer eingab: „Hinter Kös war ein Sternchen gesetzt, mit der Bemerkung „Spielberechtigung nicht überprüfbar.“ Damit konnten wir nichts anfangen, denn er war nicht gesperrt, hatte ja vier Wochen lang gar nicht gespielt.“

Die Nollinger hakten nach, beim anwesenden Schiri-Einteiler Dieter Grethler, telefonisch bei Sportrichter Werner Bolte: „Keiner konnte verlässlich Auskunft geben. Spekuliert wurde auf Systemfehler.“ Also entschlossen sich die Nollinger, Kös spielen zu lassen – im guten Glauben: „Wir hatten ja genügend Spieler. Kös hat uns versichert, dass er sich nicht abgemeldet hatte.“ Die Nollinger siegten 2:0, feierten den Titel. Der FC Wallbach fand sich mit Platz vier ab.

SV Eichsel könnte nun das Nachsehen haben

Als Teilnehmer der Aufstiegsrunde stand der SV Eichsel fest: „Klar, haben wir uns gefreut, nachdem klar war, dass wir den direkten Wiederaufstieg nicht schaffen“, so Kapitän Michael Kibiger: „Nun hängen wir in der Luft und sind – ohne eigene Schuld – die Gelackmeierten.“ Offen bleibt, wie der SV Eichsel auf einen Punktabzug reagiert. Er könnte als Betroffener das Urteil anfechten.

Sportrichter Koller will die Stellungnahme abwarten, zieht T.I.G. Rheinfelden zunächst nicht hinzu: „Grundsätzlich erlischt das Spielrecht, wenn ein Spieler abgemeldet ist. Besser wäre gewesen, die Nollinger hätten den Spieler nicht eingesetzt – was man im Zweifel immer tun sollte. Jetzt liegt es am SV Nollingen, zu beweisen, dass der Spieler nichts unterschrieben hat.“ Offensichtlich handelt es sich um zwei verschiedene Fälle: Der Einsatz eines scheinbar nicht spielberechtigten Spielers durch den SV Nollingen sowie die Abgabe einer Falschmeldung durch T.I.G. Rheinfelden, was, so Koller: „eine nicht geringe Geldstrafe nach sich ziehen kann.“

Mit einem Urteil rechnet Koller nicht vor Mittwoch. Entsprechend muss Spielleiter Wolfgang Spitz die Terminierung des betroffenen Spiels abwarten.

Sternchen im System sorgt für viele Fragezeichen

Besonders ärgern sich die SVN-Verantwortlichen darüber, dass offensichtlich jeder Zugangsberechtigte im Passsystem einfach Spieler eines anderen Vereins – ohne Nachweis – abmelden kann: „Theoretisch hätten sie ja nicht nur Kös anklicken können, sondern auch andere Spieler. Hätten wir dann alle nicht spielen lassen sollen?“, fragt Gerardo Di Feo: „Die Abmeldung erfolgte am späten Freitagabend. Wir hätten am Samstag beim Verband in Freiburg niemanden erreicht. Zudem sollte dieses Sternchen besser erklärt werden.“ Im Unterschied werde ein gesperrter Spieler im System farblich gekennzeichnet: „Dann ist jedem sofort klar, dass er nicht spielen darf. Aber das Sternchen gibt Rätsel auf, die sogar Funktionäre nicht lösen konnten.“

SBFV-Geschäftsführer Siegbert Lipps gibt Zähne knirschend zu, dass die Möglichkeit, einen Spieler eines fremden Vereines einfach abzumelden, eine Schwachstelle von „Pass-Online“ sei: „Deshalb ist aber das System als solches nicht schlecht. In 99 Prozent der Fälle hilft es den Vereinen und beschleunigt die Abwicklung.“ Grundsätzlich dürften Vereine künftige Neuzugänge natürlich erst abmelden, wenn deren Unterschrift auf dem Passantrag vorliege.

"Oguz am Samstag aufzustellen, war keine böse Absicht"

Genau dieser fragliche Antrag existiert im „Fall Oguz Kös“ nach Aussage von Cihat Yildiz und dem SV Nollingen nicht: „Oguz Kös hat mir felsenfest versichert, dass er nichts unterschrieben habe – und nichts unterschreiben werde“, hofft Giovanni Di Feo nun auf Gnade vor Recht: „Ich möchte mit reinem Gewissen aufsteigen und nicht Buhmann sein – weder beim SV Eichsel noch in Wallbach. Oguz am Samstag aufzustellen, war keine böse Absicht.“

Beim FC Wallbach II löste die Nachricht vom möglichen Nachrücken auf Platz drei zunächst Überraschung aus: "Das wird ein terminliches Problem, denn die 2. Mannschaft ist am 24./25. Juni auf Mannschaftsausflug", so Sportchef Florian Hoschke: "Wir lassen die Sache jetzt erst einmal auf uns zukommen."