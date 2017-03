SV Nollingen bietet Spitzenreiter die Stirn

Für den Tischtennis-Landesligisten war beim TTV Auggen II mehr drin als das 4:9. Verbandsligist SV Eichsel siegt bei TTF Rastatt. TTC Laufenburg kassiert zwei Niederlagen. TTF Stühlingen bleiben dem Spitzenreiter auf den Fersen

Tischtennis, Verbandsliga Männer

TTF Rastatt – SV Eichsel 7:9

Knapp fünf Stunden brauchte der SV Eichsel (5.) bis er beim Tabellendritten gewonnen hatte. „Wenn man nach einer solchen Spielzeit mit einer 8:7-Führung im Schluss-Doppel steht, will man natürlich unbedingt gewinnen“, war die Freude bei Dennis Kalt und seinem Team riesengroß. „Wir haben uns für eine geschlossene und hervorragende Mannschaftsleistung belohnt“, ist sein Fazit, denn jeder Spieler steuerte einen Sieg bei. Mit 8:5 lagen die Eichsler bereits in Führung, ehe Alexander Höferlin im fünften Satz den Kürzeren zog und Daniel Granier in vier Sätzen unterlag. Im entscheidenden Schluss-Doppel war es spannend bis zum letzten Ballwechsel. Christian Switajski/Kalt machten den Sack erst in der Verlängerung des fünften Satzes mit 14:12 zu. Switajski/Kalt hatten bereits im Eingangs-Doppel gepunktet, ebenso wie Lukas Hertrich/Höferlin. Lediglich Mark-Hong Bayer/Daniel Granier gingen leer aus.

Landesliga Männer, Staffel 2

TTSV Mönchweiler – TTF Stühlingen 6:9

„Wir haben uns beim Tabellenachten unheimlich schwer getan, kamen irgendwie gar nicht richtig ins Spiel“, war Mannschaftsführer Jens Lasarzick vom Tabellenzweiten aus Stühlingen froh, dass es noch zu den zwei Punkten gereicht hat. Dabei ging es mit Doppel-Siegen von Gerd Schönle/Lasarzick und Frank Schädler/Sven Demuth ganz gut los. Lediglich Alexander Dorka/Jacek Hesse mussten sich in der Verlängerung des fünften Satzes geschlagen geben. Nach der Niederlage von Schädler, erspielte Schönle die 3:2-Führung. Drei verlorene Spiele von Hesse, Dorka und Demuth ließen den Gastgeber auf 5:3 davon ziehen. Dann wachten die Stühlinger endlich auf. Fünf Siege in Folge von Lasarzick, Schönle, Schädler, Dorka und Hesse reichten zum 8:5. Lasarzick unterlag noch gegen Lukas Löffler, ehe Demuth den Sieg perfekt machten.

Landesliga Männer, Staffel 3

SV Eichsel II – TTC Laufenburg 9:2

Für das Schlusslicht TTC Laufenburg gab es im Derby beim SV Eichsel II nicht viel zu holen. Im Doppel punkteten lediglich Heiko Zindel/Jürgen Müller gegen Jens Kreutler/Patrick Jünge. Selbst das sonst so erfolgreiche Doppel Bernhard Bürgin/Salko Alajbegovic kassierte gegen Manuel Brugger/Björn Jünge seine zweite Niederlage in der Rückrunde. Torsten Weierstall/Enzo Rinaldi unterlagen gegen Jörg Blank/Martin Weiss klar mit 0:3. Im Einzel spielte lediglich Bürgin einen Punkt gegen Weiss ein, gegen Blank musste er sich 2:3 geschlagen geben. Die weiteren Punkte für den Tabellenzweiten holten Blank und Weiss gegen Zindel, Brugger gegen Alajbegovic, B. Jünge gegen Müller, Kreutler gegen Rinaldi und P. Jünge gegen Weierstall.

TV Denzlingen – TTC Laufenburg 9:3

Beim zweiten Einsatz lief es für die Laufenburger nicht viel besser. Beim Tabellensechsten punktete Bürgin an der Seite von Alajbegovic im Doppel und holte im Einzel gegen Martin Frey und Falk Weitkamp beide Punkte. Müller und Weierstall kämpften sich zwar jeweils in den fünften Satz, gingen aber beide als Verlierer von der Platte.

TTV Auggen II – SV Nollingen 9:4

Beim Tabellenführer rechnete sich der Tabellensiebte SV Nollingen eigentlich nicht viel aus. Dann lief es aber besser als erwartet. Mit etwas mehr Glück in den fünften Sätzen hätte es noch richtig knapp werden können. Im Doppel punkteten Christian Riehm/Oliver Grass und in den Einzeln waren Riehm (2) und Gerhard Gretsch erfolgreich.