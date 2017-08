Fußball-Kreisliga A-Ost SV Nöggenschwiel startet mit einer Rumpfelf

Trainer Mike Krüger muss beim ersten Auftritt beim FC Bergalingen improvisieren. SV BW Murg will Traumstart perfekt machen. SC Lauchringen hat die Spvgg. Wutöschingen im Derby zu Gast

Fußball-Kreisliga A-Ost: (neu) Die meisten Mannschaften haben bereits zwei Partien hinter sich. Für den SV Nöggenschwiel beginnt die Saison morgen Abend erst richtig.

Die Elf von Trainer Mike Krüger startet beim FC Bergalingen. Beide Teams standen sich schon beim 2:2 im Rahmen des Waldhaus-Cups vor wenigen Wochen gegenüber.

Krüger blickt mit gemischten Gefühlen und einigen Sorgen auf den ersten Auftritt seiner Elf: „Es läuft noch nicht alles so rund, wie wir uns das vorgestellt haben.“ Er hat ein großes personelles Problem, das sich noch über die nächsten Wochen hinziehe. Krüger fehlen Verletzte und Urlauber – so viele, dass er sie gar nicht benennen will. Jammern will er nicht: „Ich denke, andere haben auch Sorgen. Ich vertraue den Spielern, die da sind.“ Er spricht von einer „Wundertüte“. Sein 19 Spieler starker Kader ist arg zusammengeschrumpft. Krüger: „Wir müssen die Spieler irgendwie zusammenkratzen. Das wird happig.“ Deshalb erwartet er in Bergalingen noch keine Wunderdinge.

Der FC Bergalingen will dagegen einen kompletten Fehlstart vermeiden. Der Aufsteiger zahlte in den beiden ersten Spielen gleich Lehrgeld. Die Elf von Trainer Oliver Baumgartner verlor beim FC Weizen mit 1:3 und hatte beim 1:6 beim SV Rheintal keine Chance. Bei der Heimpremiere sollen die ersten Punkte gesammelt werden.

Einen Traumstart kann der SV BW Murg perfekt machen. Die Elf von Trainer Sven Oertel ist zu Gast in Detzeln, beim ebenfalls noch unbesiegten Aufsteiger SG Mettingen/Krenkingen. Der dritte Saisonsieg ist auf alle Fälle möglich. Doch die SG Mettingen/Krenkingen ist bekannt für seine Heimstärke. Die Murger treffen zudem auf einen einsatzfreudigen Gegner.

Im Derby hat der SC Lauchringen die Spvgg. Wutöschingen zu Gast. Beide Teams haben noch keinen Sieg. Nach dem Fehlstart in Grießen holte sich die Spvgg. beim VfB Waldshut wenigstens einen Punkt. Der SC Lauchringen hat erst ein Spiel hinter sich. Dieses ging mit 1:3 gegen den SV Rheintal verloren.