Fußball SV Nöggenschwiel siegt beim Waldhaus-Cup

2:0-Erfolg gegen SV St. Blasien. FC Bergalingen setzt sich mit 2:1 gegen SG Höchenschwand/Häusern durch

Fußball: – Ohne Wetterkapriolen wurde den die Spiele des Waldhaus-Cup am Mittwoch beim SV Waldhaus über die Bühne gebracht. Der SV Nöggenschwiel setzte sich mit 2:0 gegen den SV St. Blasien durch und der FC Bergalingen gewann 2:1 gegen die SG Höchenschwnd/Häusern.

SV Nöggenschwiel – SV St. Blasien 2:0 (2:0). – Tore: 1:0 (27.) Daniel Bächle, 2:0 (35.) Sven Karthan. – SR: Uwe Seifert (Waldshut-Tiengen). – Der SV Nöggenschwiel dominierte über weite Strecken das Spiel und ging verdient durch den Routinier Daniel Bächle in Führung. Noch in der ersten Hälfte erhöhte Sven Karthan durch einen sehenswerten Treffer auf 2:0. Obwohl sich in Folge viel Platz für den SV St. Blasien ergab, schlug das Team aus der Dom-Metropole kein Kapital daraus.

FC Bergalingen – SG Höchenschwand/Häusern 2:1 (1:0). – 1:0 (37.) Mike Strittmatter, 1:1 (54.) Johannes Baumgartner, 2:1 (62.) Toni Strittmatter. – SR: Heiko Werner (Untermettingen). – In einer hart umkämpften Partie, ging – entgegen der Spielanteile – der FC Bergalingen durch Mike Strittmatter in Führung. Den verdienten Ausgleich erzielte Johannes Baumgartner. Den Schlusspunkt zum 2:1 setzte Toni Strittmatter nach einem schönen Freistoß durch Christian Neugebauer.

Spiele am Donnerstag: SV Waldhaus – SV Berau (17.45 Uhr), SV Unteralpfen – FC Rot-Weiß Weilheim (19.15 Uhr).